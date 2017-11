«Пальцем было быстрее»: журналисты сравнили Face ID и Touch ID по скорости разблокировки iPhone

В смартфоне Apple iPhone X дебютировала новая функция биометрической идентификации Face ID, которая позволяет разблокировать устройство при помощи сканирования лица пользователя. По данным ресурса Tom’s Guide, разблокировка смартфона с помощью Face ID происходит медленнее, чем в случае использования функции Touch ID, сканирующей отпечатки пальцев.

В частности, с использованием секундомера, было установлено, что для разблокировки iPhone X требуется 1,2 секунды с момента нажатия на боковую кнопку, а затем ещё 0,4 секунды уходит на свайп вверх для доступа к главному экрану. Чтобы получить доступ к главному экрану в iPhone 7 Plus, используя Touch ID, требуется всего 0,91 секунды. При использовании функции Raise to Wake и свайпа по дисплею в процессе распознавания лица разблокировка осуществляется быстрее – за 1,16 секунды – но всё равно, это медленнее, чем требуется в случае Touch ID.

В то же время журналисты TechCrunch уверяют, что при ежедневном использовании Face ID всё же имеет преимущества перед Touch ID, так как обеспечивает более рациональное взаимодействие. Например, для просмотра уведомления пользователю необходимо сначала нажать на изображение уведомления, а затем на сенсор Touch ID, чтобы это уведомление открылось. Иными словами, требуется жест, состоящий из двух этапов. В случае Face ID происходит процесс биометрической идентификации уже в процессе нажатия на уведомление, что позволяет получить результат быстрее и с меньшим количеством действий. Правда, в этом случае замеры с использованием секундомера уже не проводились. Но по короткому ролику, размещённому в Twitter, действительно можно сделать вывод, что в некоторых задачах разблокировка смартфона с Face ID осуществляется быстрее, чем с Touch ID.

Here. Let me show you in a video what I mean that Face ID in use is different than Face ID artificially clocked. pic.twitter.com/1jvU2f5vC2

