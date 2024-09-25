Palworld доступна на PlayStation 5 уже сегодня — трейлер запуска

Несмотря на судебный иск Nintendo, Palworld вышла на PS5, игра будет доступна с сегодняшнего дня. Новость была обнародована на последнем PlayStation State of Play.

В трейлере тренер и ее друзья идут в подземелье, где вступают в бой с противниками. Она демонстрирует уникальный перк — ракетную установку.

Palworld, игра на выживание в открытом мире с монстрами-питомцами, похожими на покемонов, уже довольно давно доступна ПК и Xbox Series X, но вряд ли когда-нибудь появится на Switch.

Процесс с Nintendo не такой уж однозначный. Несмотря на очевидную схожесть двух миров, такие патенты, как, скажем, выбрасывание Pokeball в открытом мире, кажутся несколько натянутыми. Вряд ли юридические вопросы решатся быстро, все может затянуться на годы. А тем временем игра от Pocketpair уже успела стать вирусной в мире.

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Источник: GamesRadar