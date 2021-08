Буквально вчера мы сообщали о новом продукте компании Panasonic – геймерской носимой колонке с окружающим звуком SoundSlayer. Но как оказалось, этот анонс оказался не только бумажным, но и фотошопным. У компании не оказалось готового продукта, который можно было бы сфотографировать в рекламных целях. Потому колонку на плечах геймера разместили при помощи Photoshop, воспользовавшись фотографиями из фотостоков Shutterstock и Getty Images, и попутно заменив голову модели.

Если на сайте Shutterstock ввести в поле поиска запрос «nerdy gamer», то среди результатов можно обнаружить изображение Лассе Бенке, которое, очевидно, использовала Panasonic при создании своих рекламных материалов. Но в данном случае на исходном изображении нет носимой колонки SoundSlayer. Так что её добавили при помощи последующего редактирования фотографии, дополнительно подправив изображение игрового контроллера.

При создании второго рекламного изображения творческие сотрудники Panasonic пошли дальше. В данном случае использовалось изображение с фотостока Getty Images, которое можно обнаружить по следующему адресу. Исходное изображение описывается как «Молодой афроамериканец ест пиццу, пьёт пиво и играет в видеоигры». Но в рекламных материалах фигурирует белокожая модель.

Модели на изображения могут выглядеть как разные люди, но это результат работы по редактированию. У обеих моделей явно одинаковая поза, одинаковые руки, одно и то же горло, одна и та же рубашка (хотя цвет отличается, но складки совершенно одинаковые). Так что кто-то из сотрудников Panasonic взял изображение с телом темнокожего человека, приделал к нему голову белого человека, осветлил кожу, изменил цвет игрового контроллера и рубашки.

Here’s a quick juxtaposition to make it even clearer: this Black man’s head was digitally replaced. pic.twitter.com/X8Ac1IlDu6

— Sean Hollister (@StarFire2258) August 26, 2021