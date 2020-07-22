Паспортный контроль в аэропорту «Борисполь» теперь можно пройти с помощью приложения «Дія» — без физического паспорта

Нажмите, чтобы поделиться в Telegram (Открывается в новом окне)

Нажмите, чтобы поделиться записями на Pocket (Открывается в новом окне)

Нажмите, чтобы поделиться на LinkedIn (Открывается в новом окне)

Нажмите здесь, чтобы поделиться контентом на Facebook. (Открывается в новом окне)

Нажмите, чтобы поделиться на Twitter (Открывается в новом окне)





Как сообщил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий, в аэропорту «Борисполь» теперь можно использовать электронные паспорта из приложения «Дія». Правда, только для внутренних авиарейсов.

«С сегодняшнего дня в аэропорту «Борисполь» путешественники могут предъявлять цифровые версии паспорта гражданина Украины или биометрический загранпаспорт через приложение «Дія» вместо обычного. Соответствующие изменения в технологические инструкции аэропорта утвердила Государственная авиационная служба Украины» — уточнил министр.

После прибытия в аэропорт пассажиру необходимо открыть приложение «Дія» и показать экран смартфона на пункте контроля авиабезопасности для считывания QR-кода. После этого пассажиру разрешено совершить полёт.

Также Владислав Криклий добавил, что в скором времени такая же возможность появится в аэропортах и некоторых других крупных городов Украины, включая Одессу, Львов и Херсон. Планируется внедрить такую опцию уже до конца нынешней недели.

«Опция касается только внутренних рейсов и особенно актуальна сейчас, в период карантина», — подытожил министр инфраструктуры.

Источник: Facebook