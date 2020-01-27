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Патент Apple описывает компьютер Mac, созданный из сплошной изогнутой стеклянной панели

Патент Apple описывает компьютер Mac, созданный из сплошной изогнутой стеклянной панели

Патент Apple описывает компьютер Mac, созданный из сплошной изогнутой стеклянной панели


Компания подала очередную патентную заявку, в которой описывается новый вариант дизайна настольного компьютера Mac. Его основной корпус состоит из единой изогнутой стеклянной панели.

Расположенный позади стеклянной клиновидный блок служит как для поддержания конструкции, так и для размещения вычислительных компонентов и интерфейсов. Слот в посередине нежней части позволит размещать клавиатуру. Что интересно, Apple предлагает использовать гибкую нижнюю часть, благодаря изменению кривизны которой можно регулировать наклон дисплея и даже закрывать систему.

Патент Apple описывает компьютер Mac, созданный из сплошной изогнутой стеклянной панели

В одном из разделов патентной заявки показано, что клавиатурный блок ноутбука MacBook можно пропустить через слот в нижней части. Таким образом, данный дизайн также можно использовать не только для создания полноценных компьютеров, но и в качестве док-станции для ноутбука.

Патент Apple описывает компьютер Mac, созданный из сплошной изогнутой стеклянной панели

Не следует ожидать, что уже в скором времени на рынке появится стеклянный компьютер Mac, описанный в этой патентной заявке. Пока что существуют проблемы технологического характера, препятствующие его реализации. Недавно появившиеся складные смартфоны показали, что соответствующие технологии всё ещё нужно дорабатывать. Тем не менее, заявка показывает, в каком направлении движется процесс разработки в Apple, и что компания готова кардинально обновить свои настольные компьютеры.

Источник: Engadget

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