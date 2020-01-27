Патент Apple описывает компьютер Mac, созданный из сплошной изогнутой стеклянной панели





Компания подала очередную патентную заявку, в которой описывается новый вариант дизайна настольного компьютера Mac. Его основной корпус состоит из единой изогнутой стеклянной панели.

Расположенный позади стеклянной клиновидный блок служит как для поддержания конструкции, так и для размещения вычислительных компонентов и интерфейсов. Слот в посередине нежней части позволит размещать клавиатуру. Что интересно, Apple предлагает использовать гибкую нижнюю часть, благодаря изменению кривизны которой можно регулировать наклон дисплея и даже закрывать систему.

В одном из разделов патентной заявки показано, что клавиатурный блок ноутбука MacBook можно пропустить через слот в нижней части. Таким образом, данный дизайн также можно использовать не только для создания полноценных компьютеров, но и в качестве док-станции для ноутбука.

Не следует ожидать, что уже в скором времени на рынке появится стеклянный компьютер Mac, описанный в этой патентной заявке. Пока что существуют проблемы технологического характера, препятствующие его реализации. Недавно появившиеся складные смартфоны показали, что соответствующие технологии всё ещё нужно дорабатывать. Тем не менее, заявка показывает, в каком направлении движется процесс разработки в Apple, и что компания готова кардинально обновить свои настольные компьютеры.

Источник: Engadget