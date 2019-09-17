Пенсионный фонд Украины выпустил мобильное приложение для Android-смартфонов, iOS-версия на подходе

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Пенсионный фонд Украины начинает внедрять в тестовом формате новый электронный сервис в виде мобильного приложения «Пенсионный фонд». Таким образом украинцы получают возможность доступа к электронным сервисам Фонда в удобном формате с помощью смартфонов и планшетов.

Проект «Пенсионный фонд Украины в смартфоне» разработан с целью реализации развития системы предоставления электронных услуг «Е-пенсия». На первом этапе приложение доступно для владельцев Android-смартфонов (версии от 4.4 и выше, скачать по ссылке), чуть позже выйдет версия для iOS (от iOS 11 и выше).

Основные возможности мобильного приложения «Пенсионный фонд»:

Для застрахованных лиц — просмотр сведений из Реестра застрахованных лиц (анкетные данные, предоставленная работодателем (страхователем) информация о заработной плате, уплаченные в пользу лица страховые взносы, приобретенный страховой стаж).

— просмотр сведений из Реестра застрахованных лиц (анкетные данные, предоставленная работодателем (страхователем) информация о заработной плате, уплаченные в пользу лица страховые взносы, приобретенный страховой стаж). Для пенсионеров — просмотр сведений из электронного пенсионного дела.

— просмотр сведений из электронного пенсионного дела. Для всех категорий: просмотр состояния обработки обращений в Пенсионный фонд Украины, в том числе прикрепленных к обращениям документов; верификация документов, справок, сформированных в личном электронном кабинете; получение и просмотр сообщений от Пенсионного фонда Украины.

В ближайшее время будут реализованы следующие возможности:

представление документов для назначения / перерасчета пенсий в одно касание (Е-пенсия)

изменение параметров информирования;

изменение параметров информирования; запись на прием в отделы обслуживания;

просмотр электронных листков нетрудоспособности по застрахованному лицу;

представление запросов на формирование электронных листков нетрудоспособности застрахованным лицом;

согласования по регистрации электронных листков нетрудоспособности по обращению страхователей.

Использование сервиса требует наличия у пользователя ключа квалифицированной электронной подписи ЭЦП (доступен полный набор возможностей) или предварительной регистрации на вебпортале Фонда через с помощью логина и пароля (в этом случае личные данные пользователя не используются при формировании справок, выводится только запрошенная информация).

Напомним, что 9 августа 2019 года в Пенсионном фонде Украины представили ​​сервис назначения пенсии в «один клик». Новый сервис позволяет назначить пенсию за одно посещение сервисного центра, предварительно подав заявление и все необходимые документы через вебпортал электронных услуг Пенсионного фонда Украины. Пенсионные дела украинцев перевели в электронный вид с 1 января 2017 года, что позволило оформлять пенсии в онлайне и самостоятельно контролировать накопление средств.

Источник: Пенсионный фонд Украины