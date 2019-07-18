Кабмин одобрил запуск нового онлайн-сервиса E-пенсия, который облегчит получение услуг в сфере пенсионного обеспечения





На прошлой неделе мы рассказывали про онлайн-сервис єМалятко, который должен заработать в Украине со следующего года и объединит десять базовых государственных услуг, связанных с рождением ребенка. Теперь же стало известно о еще одной готовящейся электронной услуге, предназначенной для людей пенсионного возраста. Она называется незамысловато «‎еПенсія»‎ и, как правильно подсказывает название, максимально облегчит получение административных услуг в сфере пенсионного обеспечения. Соответствующее постановление о внедрении услуги приняли буквально вчера. Об этом сообщил заместитель главы Госагентства по вопросам электронного правительства Алексей Выскуб на своей страничке в Facebook.

Від #єМалятко до #еПенсія👏Щойно Уряд схвалив постанову про електронні послуги у сфері пенсійного забезпечення!👨‍💼Я… Опубліковано Aleksey Vyskub Середа, 17 липня 2019 р.

После запуска сервиса украинские пенсионеры смогут получать онлайн следующий пакет услуг:

назначение пенсии;

перерасчет пенсии;

назначение к пенсии надбавок, пособий, доплат и компенсаций;

возобновление пенсионных выплат;

перевод с одного вида пенсии на другой.

По словам Алексея Выскуба, благодаря внедрению электронного взаимодействия между ведомствами количество документов, требуемых от заявителя сократится на 9 в среднем по каждой услуге.

То есть, все, что потребуется от пенсионера — это одно заявление, которое, как представляется, можно будет подать онлайн. Никаких справок по различным инстанциям больше собирать не придется, это автоматически сделает электронная система, по которой Пенсионный фонд получит всю запрашиваемую информацию. Надо признать, что на бумаге все выглядит весьма отрадно. Как будет на практике, еще предстоит узнать. Увы, точные сроки запуска сервиса пока не называются.

И здесь весьма уместно будет вспомнить, что нечто подобное нам обещали еще с 1 января 2017 года, но обещание это так и не было сдержано.

Источник: Алексей Выскуб Facebook