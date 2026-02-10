tradfi
Пенсионные фонды США несут убытки 60% на акциях Strategy: компания говорит, что выдержит биткоин даже по $8 000

Шадрін Андрій

Редакор та автор новин

Государственные пенсионные фонды США понесли серьезные убытки на инвестициях в криптокомпанию Strategy. Их стоимость упала почти на 60%, потеряны сотни миллионов долларов. 10 из 11 фондов потеряли большую часть своей стоимости. В Strategy говорят: причин для волнения нет.


Акции Strategy за последние три месяца подешевели на 49%, а за полгода — примерно на 67%. Пенсионные системы Нью-Йорка, Флориды и Висконсина потеряли соответственно $53 млн, $46 млн и $26 млн. Общая текущая стоимость их пакетов сейчас составляет около $240 млн против $577 млн на момент первоначальных вложений, а бумажные убытки оценивают в $337 млн. По данным Fintel, 11 государственных фондов владеют почти 1,8 млн акций Strategy. Интерес к модели активных инвестиций в криптовалюту вырос в 2024-2025 годах, а институциональные игроки рассматривали акции компании как способ заработка на биткоине без прямой покупки.

Данные: Google Finance / ForkLog

Компания Strategy сообщила об операционном убытке в $17,4 млрд в четвертом квартале, из которых значительная часть приходится на нереализованные потери по биткоин-резервам. Чистый убыток составил $12,6 млрд против $671 млн годом ранее. Акции MSTR завершили сессию на $107, после чего упали до $100 на послеторговой сессии, потеряв более 70% от прошлогодних показателей. На балансе компании на начало февраля находятся 713 502 BTC, купленные в среднем по $76 тыс. за монету.

Данные: ForkLog

Глубокий февральский обвал биткоина принес дополнительные $14 млрд нереализованных убытков, а совокупное снижение стоимости активов с конца 2024 года приблизилось к $31 млрд. Впрочем, резерв для покрытия обязательств компании достиг $2,25 млрд и позволяет выплачивать дивиденды и покрывать потенциальные расходы и при дальнейшем падении рынка. Майкл Сейлор отреагировал на обвал биткоина очень лаконично: «HODL», — написал он в Х. На криптосленге это означает «держать актив долгосрочно, не продавая даже во время падения цены».

«Даже в условиях волатильности мы продолжаем реализовывать стратегию», — отметил финансовый директор Strategy Эндрю Канг.

Аналитики TD Cowen также отмечают, что Strategy готова пережить спад биткоина и получить выгоду от восстановления рынка. Компания имеет достаточную ликвидность и финансовый запас, чтобы обслуживать долговые обязательства до 2028 года.


«Биткоину нужно упасть до $8 000 за монету и оставаться на этом уровне в течение 5-6 лет, прежде чем у нас действительно возникнут проблемы с выполнением обязательств по конвертируемым облигациям», — сказал CEO Strategy Фонг Ле.

Основатель компании Майкл Сейлор добавил, что средний уровень волатильности акций MSTR намеренно превышает волатильность биткоина на 50% — это отражает особенности стратегии компании.

«Квартальные колебания могут быть резкими и тревожными, но важно подчеркнуть: наша модель рассчитана на долгосрочную перспективу. Она выдерживает краткосрочную волатильность и даже экстремальные условия, которые есть сегодня», — сказал он.

Сейчас компания готовит программу Bitcoin Security для обеспечения устойчивости против потенциальных рисков. Несмотря на рекордные потери, руководство и аналитики уверены в долгосрочной стабильности и готовности Strategy пережить любые рыночные шоки.

Источник: ForkLog

arrow left
arrow right
