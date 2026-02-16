tradfi
Пентагон использовал ИИ Claude для захвата президента Венесуэлы

Шадрін Андрій

Американские военные во время секретной операции в Венесуэле применили ИИ Claude от Anthropic для задержания Николаса Мадуро. Модель работала в тесном сочетании с аналитической платформой Palantir Technologies, которая специализируется на обработке больших объемов данных и широко используется Пентагоном.


Claude использовали на этапах планирования высадки и во время активной фазы операции для координации действий военных. Это первый известный случай, когда ИИ применяли непосредственно для управления боевыми действиями, тогда как ранее такие модели преимущественно обрабатывали спутниковые снимки и разведывательные данные. В то же время правила Anthropic запрещают использовать Claude для насилия, создания оружия или проведения наблюдения.

В самой Anthropic отказались комментировать, использовалась ли Claude в конкретной операции, отметив, что любое применение ИИ, как в частном секторе, так и правительственными органами, регулируется политикой и обеспечивает соответствие этическим стандартам. Развертывание ИИ произошло благодаря партнерству Anthropic с Palantir Technologies, чей софт активно применяется в военных и федеральных правоохранительных структурах США.

«Мы не можем комментировать, использовался ли Claude или любая другая модель ИИ в конкретной операции, засекреченной или нет. Любое использование Claude — как в частном секторе, так и в правительстве — должно соответствовать нашим политикам использования, которые регулируют способы ее применения. Мы тесно сотрудничаем с партнерами для обеспечения соответствия», — отметил представитель компании.

Ранее внутри Anthropic возникали беспокойства относительно возможного военного использования модели. Контракт Anthropic с Пентагоном, заключенный летом 2025 года на сумму до $200 млн, оказался под вопросом из-за споров об использовании ИИ в боевых операциях. Генеральный директор Anthropic Дарио Амодей ранее публично выражал обеспокоенность относительно применения автономного ИИ в летальных миссиях.


На фоне сотрудничества Пентагона с компанией xAI министр обороны США Пит Гегсет отметил, что ведомство не будет использовать модели ИИ, которые ограничивают возможность ведения военных действий. Вместе с тем соучредители Anthropic ранее работали в OpenAI, которая вместе с Google Gemini участвовала в создании военных ИИ-платформ. Модифицированная версия ChatGPT используется для анализа документов, составления отчетов и поддержки исследований.

Параллельно Anthropic сотрудничает с правительством Великобритании, интегрируя Claude в государственный портал gov.uk для предоставления персонализированных рекомендаций гражданам. Компания также привлекла $30 млрд в рамках раунда финансирование серии G, что повысило оценку Anthropic до $380 млрд. Новый случай применения Claude в Венесуэле демонстрирует первый задокументированный случай использования коммерческого ИИ в непосредственно боевых операциях.

Спецпроекты
