Anthropic добавила новые бесплатные функции в Claude: среди них — работа с приложениями и документами Microsoft Office

Anthropic только что запустила значительные новые функции для бесплатного уровня Claude. Ранее подключение к приложениям и создание документов Microsoft Office были функцией Pro, доступной только для платных подписчиков. Сейчас это включено в бесплатный уровень.





Теперь, когда OpenAI добавила рекламу в свои бесплатные и недорогие планы ChatGPT, конкуренция, так сказать, получила «поле для игры». Anthropic ответила рекламой на Супербоуле, критикуя этот шаг и заявляя, что сервис Claude останется без рекламы. Кроме того, Anthropic переносить некоторые свои ранее платные функции в бесплатный план. Также Anthropic добавила в него несколько нововведений:

Создание файлов. Пользователи теперь могут создавать и сохранять презентации PowerPoint, таблицы Excel, документы Word и PDF из любого разговора в Claude.

Подключение к приложениям. Ранее исключительно платная функция, избранные Подключения теперь доступны в бесплатном плане, при этом Anthropic особо выделяет приложения Google Workspace.

Навыки. Ранее также платные, пользовательские «Навыки» — это наборы инструкций, которые можно дать Claude, чтобы не приходилось повторять запрос.

Сейчас Клод может подключаться к широкому спектру приложений, включая Canva, Figma, Monday, Notion, Slack, Square, Wix, WordPress и приложения Google Workspace и тому подобное. Сообщается о других улучшениях, которые теперь доступны для бесплатных пользователей: Anthropic предоставляет пользователям бесплатного плана более длинные разговоры, интерактивные ответы и улучшенные возможности поиска изображений и голоса.

Иронично, что когда просишь Claude рассказать о его новых бесплатных возможностях, он сам идет искать информацию в интернете. Новые функции бесплатного плана добавляют заметную ценность, даже если для большинства пользователей главным преимуществом могут стать более длинные разговоры за сессию. Поэтому, если самые доступные планы ChatGPT теперь включают рекламу, новые улучшения Claude могут выглядеть еще более привлекательными для тех, кто рассматривает вариант смены сервиса.

Обновление является частью более широкой стратегии Anthropic по позиционированию Claude. Компания подчеркивает, что новые возможности делают Claude более полезным не только для случайного использования, но и для повседневной продуктивной работы. Это меняет ожидания относительно того, чем должен быть «бесплатный ИИ». Несмотря на то, что он все еще имеет определенные ограничения по объему использования. Сейчас в него включены основные инструменты, которые раньше требовали подписки.





Хочеш знати більше, ніж ChatGPT 5? Підписуйся на ITC.ua у Telegram ПІДПИСАТИСЯ

Источник: 9to5mac.com