Переименовал Twitter, и можно не платить? Илон Маск и Х удвоили австралийский штраф, когда попытались его отменить

X Twitter грозит штраф $400 тыс. из-за игнорирования запроса Австралийской комиссии по электронной безопасности. Регулятор желает проверить меры, которые X сейчас принимает для борьбы с вероятным распространением материалов сексуального насилия над детьми.

Чтобы отменить штраф, X Twitter пытался убедить австралийского судью Майкла Вилахана, что X не обязан соблюдать требования Закона о безопасности в Интернете, направленных Twitter, поскольку Twitter «перестал существовать» через несколько недель после получения уведомления — когда Маск присоединил компанию к X Corp.

Суд резюмировал аргументы ответчика: «X Corp не была обязана готовить какой-либо отчет вместо Twitter Inc, поскольку X Corp не была тем же лицом, что и поставщик, которому было отправлено сообщение».

Но судья постановил, что штраф следует оставить в силе, отвергая «голую предпосылку», что X не берет на себя юридическую ответственность Twitter. Аргумент X потерпел неудачу, поскольку согласно законодательству штата Невада объединение Twitter с X превратило Twitter в «конституционное юридическое лицо», которое затем передало все юридические последствия Twitter в X Corp.

Судья Вилахан подчеркнул, что закон штата Невада о слиянии конкретно предусматривает, что «все долги, обязательства и обязанности Компании отныне остаются за Покупателем или закрепляются за ним, в зависимости от обстоятельств, и могут быть взысканы с него в той же степени, что и если бы он взял или заключил все такие долги, обязательства и обязанности».

Поскольку X не удовлетворил свои претензии, компания должна покрыть расходы, связанные с апелляцией, вместе с первоначальным штрафом. Согласно проверке австралийским правительством Закона о безопасности в Интернете, X может быть обязана уплатить до $530 тыс. за невыполнение уведомления об отчетности, что потенциально может более чем удвоить расходы.

«Если бы суд принял аргумент X Corp, это могло бы создать тревожный прецедент, согласно которому слияние иностранной компании с другой иностранной компанией могло бы позволить ей избежать регулятивных обязательств в Австралии», — прокомментировала австралийский комиссар по электронной безопасности Джули Инман Грант.

Более того, комиссар отметила, что в подобную ситуацию могут попасть любые технологические компании, которые не хотят быть прозрачными относительно шагов в противодействии эксплуатации детей. Кажется, иногда лучше отвечать или хотя бы заплатить штраф.

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Источник: Ars Technica