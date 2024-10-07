Бразилия говорит, что юристы Twitter заплатили штраф «не тому банку» — соцсеть все еще заблокирована в стране

Верховный суд Бразилии заявил, что Twitter (X) не может возобновить работу в стране, поскольку назначенный соцсети штраф заплатили не тому банку.

Напомним, что работу Twitter в Бразилии (а впоследствии и Starlink) приостановили в августе из-за невыполнения условий по модерации враждебных высказываний и отсутствия законного представителя в стране. Верховный суд страны также дал Apple и Google пять дней, чтобы удалить приложение из магазинов, и предусмотрел штрафы в размере 50 000 реалов ($8900) за пользование соцсетью через VPN.

Владелец Twitter Илон Маск сразу обозвал судью фейковым и закрыл все офисы в стране. В то же время через некоторое время, похоже, таки решил пойти на уступки и согласиться на условия суда: некоторые аккаунты заблокировали, а юристы попытались оплатить назначенный штраф в размере $5 млн, но, как сообщает Reuters, ошиблись с названием банка.

Сейчас суд поручил Twitter исправить ошибку, после чего представители компании должны пообщаться с местным генпрокурором. Относительно сроков восстановления работы соцсети — их пока не назвали.

Напомним, что Илон Маск в 2022 году приобрел Twitter за безумные $44 млрд, начав эпопею по превращению соцсети в новый сервис со «свободой слова» под названием X. В то же время не все усилия по перезапуску Twitter оказались успешными: некоторые новые функции работали с ошибками, а запуск новой подписки вызвал в соцсети набеги фейков и троллей. Да и сами заявления миллиардера, которые часто были довольно противоречивыми, не пришлись по душе многим рекламодателям — в прошлом году из Twitter ушли Apple и Disney (Маск их потом обвинил в преднамеренном бойкоте и послал «к черту»).

Отразились все эти события и на заработках и в частности стоимости компании — если учитывать начальную оценку в $44 млрд, которые Маск отдал при приобретении, то сейчас она упала на катастрофические 79% (то есть достигает $9,4 млрд), учитывая последние данные Fidelity (компании, которая помогала Илону с приобретением).

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