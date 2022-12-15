Официально: сериал по вселенной God of War выйдет на Amazon Prime Video

Сервис Amazon Prime Video официально подтвердил циркулировавшие ранее слухи о съёмке сериала God of War. Напомним, ещё в марте ресурс Deadline сообщил, что Amazon ведёт переговоры о создании сериала по мотивам популярной игровой франшизы.

«Сериал рассказывает о Кратосе, боге войны, который изгнал себя из своего пропитанного кровью прошлого в Древней Греции и навсегда повесил своё оружие в скандинавском царстве Мидгард. Когда его любимая жена умирает, Кратос отправляется в опасное путешествие со своим отчужденным сыном, чтобы рассеять её прах с самой высокой вершины — последнее желание его жены. Вскоре Кратос понимает, что путешествие — это замаскированное эпическое приключение, которое проверит узы между отцом и сыном и заставит Кратоса сражаться с новыми богами и монстрами за судьбу мира», — говорится в синопсисе нового сериала.

Президент Sony Pictures Television Studios Кэтрин Поуп заявил, что сериал будет представлять собой боевик. Однако пока не уточняется его актёрский состав и сроки начала показа. Опубликованный постер говорит лишь, что сервис Prime Video заказал сериал, но не уточняется, начались ли уже съёмки. По данным Deadline, шоу будет доступно в более чем в 240 странах и территориях.

God of War is coming. pic.twitter.com/GzbyutRO2k — Prime Video (@PrimeVideo) December 14, 2022

Кори Барлог – режиссёр God of War 2018 года и творческий руководитель God of War Ragnarok – является одним из исполнительных продюсеров нового сериала. Он написал в Twitter, что «пройдет какое-то время», прежде чем мы узнаем больше сведений.

Источник: The Verge