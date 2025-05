Сериал «Фолаут» / Fallout: два тизера, время выхода второго сезона и анонс третьего

Второй сезон сериала «Фолаут» / Fallout получил официальное подтверждение Amazon Prime Video, что премьера состоится в декабре. И чтобы мы не грустили — в придачу имеем два тизера.

Кроме того, компания уже продлила шоу на третий сезон, не дожидаясь окончательного завершения следующих эпизодов и зрительских отзывов. Анонс состоялся во время ежегодной презентации Amazon MGM Studios в Нью-Йорке, хотя съемки второго сезона завершились только на прошлой неделе. Он мог выйти быстрее, но проект поставили на паузу из-за разрушительных пожаров в Лос-Анджелесе.

Хотя точной даты премьеры нет, стример уже уверенно говорит о декабре. Так что Fallout таки вернется к концу 2025-го, а не в 2026-м, как думали ранее. Вместе с новостью о релизе зрителям показали два коротких тизера Первый демонстрирует Гуля (Уолтон Гоггинс) и Люси (Элла Пернелл), которые направляются в знакомый для фанатов город — Нью-Вегас Второй — рекламу Нюка-Колы от Купера Говарда, еще до его трансформации в мутанта.

We are ready! pic.twitter.com/hWhMHF7kyq

First teaser for Fallout Season 2 ☢️

Да, второй сезон действительно перенесет нас в мир Fallout: New Vegas, как мы видели из закулисья. Детали держат в тайне, но уже известно, что мистер Хаус (Роберт Хаус) будет иметь свою роль в новых сериях. Кроме него, по слухам, на экране появятся культовые места игры — включая динозавра Динки и казино Lucky 38.

Second teaser for Fallout Season 2 ☢️

Premiering in December!!

We are ready! They are cooking! Nuka Cola! Sun screen?! 😂🔥 pic.twitter.com/HoUpu1NfA5

— ☢️Fallout Films (@FilmsFallout) May 13, 2025