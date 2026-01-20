Новости Устройства 20.01.2026 comment views icon

Exynos и Snapdragon: полные характеристики Samsung Galaxy S26 и S26+

Вадим Карпусь

Еще до официального анонса Samsung Galaxy S26 и Galaxy S26+ в сети появилась крупная утечка характеристик будущих смартфонов. Информацию опубликовал известный инсайдер Gadgetsdata на платформе X. Данные свидетельствуют о том, что флагманы Samsung 2026 года не принесут радикальных изменений по сравнению с предшественниками, особенно для тех, кто ждал заметного скачка в возможностях.

Дисплеи и защита

Согласно утечке, Samsung Galaxy S26 получит 6,3-дюймовый AMOLED-дисплей M14 с LTPO-технологией. Экран поддерживает адаптивную частоту обновления до 120 Гц, разрешение FHD+ и стандарт HDR10+. По сравнению с предшественником дисплей станет немного больше, но общая концепция компактного флагмана сохранится.

Galaxy S26+ оснастят более крупным 6,7-дюймовым AMOLED M14-дисплеем с той же адаптивной частотой 120 Гц и HDR10+, но с более высоким разрешением 2K. Ожидается, что Samsung снова использует защитное стекло Corning Gorilla Glass Victus 2. Обе модели, по данным источника, сохранят защиту от воды и пыли по стандарту IP68.

Процессоры и камеры

Серия Galaxy S26, как и раньше, выйдет в двух аппаратных вариантах. Смартфоны будут работать либо на Exynos 2600, либо на Snapdragon 8 Elite Gen 5. Samsung традиционно будет поставлять версии со Snapdragon на рынки США и Китая, в то время как большинство других регионов получают чип Exynos.

Камеры выглядят знакомо. Galaxy S26 и Galaxy S26+ могут получить тройную основную камеру с модулями на 50 МП (основной), 12 МП (ультраширокоугольный) и 50 МП (телефото). Такой набор делает акцент на универсальность, но без явного аппаратного прорыва.

Автономность

Galaxy S26 оснастят аккумулятором емкостью 4300 мА-ч с поддержкой проводной зарядки мощностью 25 Вт. У Galaxy S26+ батарея больше — 4900 мА-ч, а скорость проводной зарядки возрастает до 45 Вт. Обе модели поддерживают беспроводную зарядку стандарта Qi2 и интерфейс USB 3.2.

Источник: gizmochina

