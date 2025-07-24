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Новости Кино 24.07.2025 comment views icon

Первые реакции на детектив ужасов «Орудия»: один из лучших фильмов 2025 года, но не для слабонервных

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Катерина Даньшина

Редактор новостей

Первые реакции на детектив ужасов «Орудия»: один из лучших фильмов 2025 года, но не для слабонервных

Похоже, если и стоило ждать какой-то фильм в 2025 году, то это «Орудия» Зака Креггера. Первые зрители уже прозвали новый детектив ужасов шедевром и «мгновенной классикой», поставив его в один ряд с «Сиянием» и «Психо».

«Орудия» рассказывает о нескольких связанных между собой сюжетах, которые включают таинственное исчезновение школьников среди ночи, коррупцию в полиции и травму поколений наряду с колдовством, кровавыми ритуалами и религиозными злоупотреблениями в маленькой общине Флориды. Главные роли взяли на себя звезды Marvel: Джош Бролин, Бенедикт Вонг и Джулия Гарнер (новая версия Серебряного Серфера в «Фантастической четверке), которая сыграла учительницу, что потеряла целый класс.

«Это правдивая история, случившаяся в моем городе. Эта среда должна была быть обычным днем для всей школы. По крайней мере, все так думали. Во всех классах присутствовали дети. Но к миссис Хэнди ученики не пришли. Знаете почему? Потому что прошлой ночью, ровно в 2:17, каждый из них проснулся, встал с кровати, спустился по лестнице и исчез в темноте. И никто их больше не видел», — говорилось в рассказе маленькой девочки за кадром в одном из трейлеров.

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Зак Креггер взялся за фильм после успеха «Варвара» в 2022 году, вызвав торговые войны между New Line Cinema, Netflix, TriStar Pictures и Universal Pictures, где первая в итоге победила. «Орудия» стартует в кинотеатрах только в следующем месяце, однако первые реакции критиков уже намекают на то, что он может стать лучшим фильмом года и «мгновенной классикой».

  • «Зак Креггер создал шедевр ужасов и лучший фильм года с «Орудиями»! Это как «Пленницы» в стиле «Магнолии» с некоторыми элементами абсурдистского юмора Коэнов», — написал Грифф Шиллер из FilmSpeak с отсылкой к криминальному триллеру Дени Вильнева и драме Пола Томаса Андерсона. «Абсолютно блестящий комментарий к отношению общества и институтов во времена последствий общей трагедии».
  • «Если вы ищете фильм, который будет держать вас в напряжении от начала до конца, снова и снова предлагать неожиданные повороты, то это именно «Орудия»», — Перри Немирофф из Collider.
  • «»Орудия» определяет жанр, мгновенная классика. Осмелюсь сказать, что наряду с «Психо», «Сиянием» и «Экзорцистом»», — написал другой зритель. «Рассказ Креггера достигает высот, создавая новое ощущение того, каким может быть ужас и что он может сделать. Это один из лучших фильмов года, возможно, лучший. Внеземной опыт!».
  • «»Орудия» — это откровенно ужасный фильм, который закрепляет за Заком Креггером роль сильного голоса в современном жанре ужасов и мастера детективов», — сказал другой. «Не помню, когда в последний раз какой-то фильм вызывал у меня такие мурашки по коже, как этот. Чрезвычайно хорошо структурированный и с талантливым актерским составом. Пристегните ремни безопасности».

В то же время одним из элементов, где мнения критики разделились, стала концовка. Мэтт Неглия из Next Best Picture написал, что «финальный акт снизил уровень на несколько ступеней», но Крис Евангелиста из Slash Film говорит, что тот наоборот заставил его «хохотать от странного восторга».

В украинских кинотеатрах фильм «Орудия» стартует 7 августа.

Источник: Games Radar, ComicBook, EW

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