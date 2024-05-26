«Первый в мире» биопроцессор из 16 органоидов человеческого мозга потребляет «в миллион раз» меньше обычных компьютеров.

Швейцарский биокомпьютерный стартап запустил онлайн-платформу, которая предоставляет удаленный доступ к вычислительному устройству из 16 органоидов человеческого мозга. Нейроплатформа FinalSpark считается первой в мире онлайн-платформой, обеспечивающей доступ к биологическим нейронам «в пробирке». Компания утверждает, что подобные биопроцессоры потребляют в миллион раз меньше энергии, чем традиционные.

Нейроплатформа, способная изучать и обрабатывать информацию, благодаря низкому энергопотреблению может уменьшить влияние компьютеров на окружающую среду. В недавней исследовательской статье о своих разработках исследователи FinalSpark утверждают, что для обучения языковой модели искусственного интеллекта, как GPT-3, требуется примерно 10 ГВт*ч — примерно в 6000 раз больше энергии, чем среднестатистический европеец потребляет за целый год. Расходы могут быть значительно сокращены после успешного внедрения биопроцессоров.

Работа нейроплатформы пока базируется на архитектуре, которую можно классифицировать как wetware: сочетание аппаратного обеспечения, программного обеспечения и биологии. Основная инновация Neuroplatform заключается в использовании четырех многоэлектродных матриц (MEA), которые содержат живую ткань — органоиды, которые являются трехмерными клеточными массами ткани мозга.

Каждый MEA содержит четыре органоида, соединенные восемью электродами, которые используются как для стимуляции, так и для записи. Данные передаются через цифро-аналоговые преобразователи (контроллер Intan RHS 32) с частотой 30 кГц и разрешением 16 бит. Эти ключевые особенности архитектуры поддерживаются микрофлюидной системой жизнеобеспечения для MEA и камерами мониторинга. Ведение и считывание данных поддерживает соответствующий программный стек.

FinalSpark предоставил доступ к своей платформе удаленного вычисления девяти учреждениям, чтобы помочь стимулировать исследования и разработки биообработки данных. Благодаря сотрудничеству с такими учреждениями компания надеется создать первый в мире живой процессор. Также уже есть три десятка университетов, которые заинтересованы в доступе к нейроплатформе.

Но есть одна проблема: органоиды биологического процессора «живут» около 100 дней, кремниевые же микросхемы могут служить десятилетиями. Нейронные структуры, которые образуют биопроцессоры, «пригодны лишь для экспериментов, которые длятся несколько месяцев». Сначала они жили несколько дней, но сейчас жизнь органоидов существенно продлена.

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Источник: Tom`s Hardware

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