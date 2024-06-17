Привет, компьютер! Apple позволит переименовать Siri через Vocal Shortcuts в iOS 18

Apple добавила в iOS 18 функцию доступности Vocal Shortcuts и пользователи, опробовавшие бета-версию, обнаружили, что ее можно использовать для того, чтобы назначить для Siri новое слово пробуждения.

С помощью Vocal Shortcuts (специальных голосовых команд для запуска действий) можно выбрать альтернативу стандартному «Hey Siri». Для этого необходимо зайти в «Настройки» — «Специальные возможности» — «Голосовые команды», выбрать «Siri» (а не Siri Request) и ввести новое имя, например «Компьютер».

Далее по этому слову можно будет голосом активировать Siri. Однако, как отмечает Macrumors, функция ограничена iPhone и не синхронизируется с другими устройствами, где помощник останется со своим стандартным именем.

На Reddit пишут, что после настройки надо сделать паузу и дождаться активации изменений, прежде чем новая Siri будет реагировать на вас.

Vocal Shortcuts можно использовать для запуска любого действия, или настройки триггеров для программ, системных функций, таких как создание снимка экрана, изменения громкости и тому подобное.

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