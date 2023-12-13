Новости Наука и космос 13.12.2023 в 11:01 comment views icon

Исследователи соединили выращенную в лаборатории ткань человеческого мозга с электроникой для вычисления алгоритмов искусственного интеллекта

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Юрій Орос

Автор новин

Исследователи соединили выращенную в лаборатории ткань человеческого мозга с электроникой для вычисления алгоритмов искусственного интеллекта

В исследовании, опубликованном в журнале Nature Electronics, подробно описывается «гибридный биокомпьютер», сочетающий в себе выращенную в лаборатории ткань человеческого мозга с обычными схемами и алгоритмами искусственного интеллекта. Система, получившая название Brainoware, научилась распознавать голоса с 78% точностью.

Brainoware сочетает органоиды мозга – скопление человеческих клеток, полученных из стволовых клеток и превращенных в заполненные нейронами «мини мозг» – с обычными электронными схемами. Для этого исследователи поместили «один органоид на пластину с тысячами электродов, чтобы соединить мозг с электрическими цепями». Схемы, взаимодействуя с органоидом мозга, «переводят информацию, которую они хотят ввести, в форму электрических импульсов», передает Engadget.

Затем ткань мозга обучается и «общается» с электроникой. Датчик в электронном массиве фиксирует реакцию мини мозга, которую расшифровывает обученный алгоритм машинного обучения. Иными словами, с помощью ИИ нейроны и электроника сливаются в единую (пока чрезвычайно простую) биомашину.

Исследователи научили систему «компьютер-мозг» распознавать человеческие голоса. Они тренировали Brainoware на 240 записях разговоров восьми человек, «переводя звук в электрический, чтобы передать его органоиду». Органическая часть реагировала по-разному на каждый голос, генерируя паттерн нейронной активности, который ИИ научился понимать. Brainoware научился идентифицировать голоса с 78% точностью.

Команда рассматривает эту работу скорее как доказательство концепции, чем практическое применение в ближайшей перспективе. Хотя предварительные исследования показали, что двумерные культуры клеток нейронов могут производить подобные вещи, это первый пробный запуск с использованием обученного трехмерного сгустка клеток человеческого мозга. Это может указывать на будущее биологических вычислений, где скорость и эффективность человеческого мозга дадут толчок к созданию сверхмощного ИИ.

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