Первый взгляд: Генри Кавилл снова с мечом в ремейке "Горца"

Экс-ведьмак Генри Кавилл снова взялся за меч, на этот раз — в ремейке «Горца» Чада Стахелски. Актер поделился двумя первыми кадрами фильма, где позирует в образе Коннора Маклауда.





«Удачи, Горец», — написал Кавилл под фото. «Это было особенное путешествие, о котором я расскажу, когда наступит время. Надеюсь, вам понравится».

Это означает, что съемки фильма, о котором объявили еще в 2021 году, наконец начались. Производство, напомним, пришлось временно отложить из-за травмы Кавилла на тренировках. Первые кадры не раскрывают сюжет, но дают понимание как будет выглядеть новый Коннор Маклауд. Что бросается в глаза, горец не носит длинных волос и надел пальто в стиле «Бегущего по лезвию». На одном фото персонаж вооружился тяжелым мечом и кажется, что находится в церкви, другое — показывает персонажа в зале с кучей свечей.

«Горец» — это ремейк фильма Рассела Малкахи 1986 года с Кристофером Ламбертом и Шоном Коннери в главных ролях. В новой версии персонаж Кавилла обнаруживает свою принадлежность к таинственной расе бессмертных существ, которые готовы «рубить друг друга тысячелетиями», пока не останется один. Среди остального актерского состава появляются Рассел Кроу (Рамирес), Дэйв Батиста (Курган), Мариса Абела, Карен Гиллан и Макс Чжан. Позже к проекту присоединился Джимон Гонсу, тем самым воссоединив бойцовский дуэт «Гладиатора» 2000-х годов.

Сценарий написал Майкл Финч, а режиссером выступил Чад Стахелски, известный по франшизе «Джон Уик». Ожидается, что ремейк создаст «более крупную и нюансированную вселенную, которая привлечет бессмертных из многих стран».





«Мы переносим действие из начала 1500-х годов в высокогорье в нынешние Нью-Йорк и Гонконг и смотрим, как это пойдет. Есть большие возможности для действия и есть шанс сыграть персонажа с историей любви, но это не то, о чем вы могли подумать», — говорил режиссер в предыдущих интервью.

Проект имел многочисленные задержки. Кроме травмы Кавилла, на это повлияла работа самого Стахелски, которого ранее выдернули для пересъемок «Балерины». К тому же фильм сменил владельца и спонсора: режиссер очертил бюджет «Горца» в $180 млн, но Lionsgate такая сумма показалась слишком высокой и проект переехал «под крыло» Amazon.