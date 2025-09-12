Новости Кино 12.09.2025 comment views icon

Генри Кавилл травмировался на съемках "Горца", производство отложили на 2026 год

Катерина Даньшина

Генрі Кавілл травмувався на зйомках "Горця", виробництво відклали на 2026 рік

Генри Кавилл получил травму во время тренировок для «Горца» — деталей не разглашают, однако ожидается, что производство фильма приостановят до 2026 года.

«Горец» — это римейк фильма Рассела Малкахи 1986 года с Кристофером Ламбертом и Шоном Коннери в главных ролях, который изобразил кульминацию древней битвы между бессмертными воинами, развернувшейся через переплетенные сюжетные линии прошлого и настоящего. Фильм получил огромную популярность в эру домашнего видео 1980-х годов, породив многочисленные продолжения, телесериал и сформировав верную фан-базу.

Кадры из фильма «Горец» (1986)

В новом фильме Кавилл играет шотландского горца Коннора Маклауда, который обнаруживает свою принадлежность к таинственной расе бессмертных существ. Они готовы «рубить друг друга тысячелетиями», пока не останется один. Среди остального актерского состава: Рассел Кроу (Рамирес), Дэйв Батиста (Курган), Мариса Абела, Карен Гиллан и Макс Чжан. Неделей ранее к проекту присоединился Джимон Хонсу, тем самым воссоединив бойцовский дуэт «Гладиатора» 2000-х годов.

Кадры из фильма «Горец» (1986)

Сценарий написал Майкл Финч, а за режиссуру взялся Чад Стахелски («Джон Уик»). По слухам римейк «Горца» создаст «более крупную и нюансированную вселенную, которая привлечет бессмертных из многих стран».

«Мы переносим действие из начала 1500-х годов в высокогорье в нынешние Нью-Йорк и Гонконг, и смотрим, как это пойдет. Есть большие возможности для действия и есть шанс сыграть персонажа с историей любви, но это не то, о чем вы могли подумать», — говорил режиссер в предыдущих интервью.

Фильм уже столкнулся с несколькими производственными трудностями: изначально съемки должны были начать в 2024 году, но впоследствии перенесли на 2025 год; впоследствии Чада привлекли к «переделке» спин-оффа «Джона Уика» с балериной Аной де Армаспоэтому камеры так и не заработали до сих пор. Учитывая все это, сомнительно, что «Горец» выйдет в 2026-м.

Стахелски, который превратил «Джона Уика» в миллиардную франшизу, очертил бюджет «Горца» в $180 млн. Однако Lionsgate такая сумма показалась слишком высокой, и проект переехал «под крыло» Amazon.

Источник: Deadline

