Генри Кавилл травмировался на съемках "Горца", производство отложили на 2026 год

Генри Кавилл получил травму во время тренировок для «Горца» — деталей не разглашают, однако ожидается, что производство фильма приостановят до 2026 года.

«Горец» — это римейк фильма Рассела Малкахи 1986 года с Кристофером Ламбертом и Шоном Коннери в главных ролях, который изобразил кульминацию древней битвы между бессмертными воинами, развернувшейся через переплетенные сюжетные линии прошлого и настоящего. Фильм получил огромную популярность в эру домашнего видео 1980-х годов, породив многочисленные продолжения, телесериал и сформировав верную фан-базу.

В новом фильме Кавилл играет шотландского горца Коннора Маклауда, который обнаруживает свою принадлежность к таинственной расе бессмертных существ. Они готовы «рубить друг друга тысячелетиями», пока не останется один. Среди остального актерского состава: Рассел Кроу (Рамирес), Дэйв Батиста (Курган), Мариса Абела, Карен Гиллан и Макс Чжан. Неделей ранее к проекту присоединился Джимон Хонсу, тем самым воссоединив бойцовский дуэт «Гладиатора» 2000-х годов.

Сценарий написал Майкл Финч, а за режиссуру взялся Чад Стахелски («Джон Уик»). По слухам римейк «Горца» создаст «более крупную и нюансированную вселенную, которая привлечет бессмертных из многих стран».

«Мы переносим действие из начала 1500-х годов в высокогорье в нынешние Нью-Йорк и Гонконг, и смотрим, как это пойдет. Есть большие возможности для действия и есть шанс сыграть персонажа с историей любви, но это не то, о чем вы могли подумать», — говорил режиссер в предыдущих интервью.

Фильм уже столкнулся с несколькими производственными трудностями: изначально съемки должны были начать в 2024 году, но впоследствии перенесли на 2025 год; впоследствии Чада привлекли к «переделке» спин-оффа «Джона Уика» с балериной Аной де Армаспоэтому камеры так и не заработали до сих пор. Учитывая все это, сомнительно, что «Горец» выйдет в 2026-м.

Стахелски, который превратил «Джона Уика» в миллиардную франшизу, очертил бюджет «Горца» в $180 млн. Однако Lionsgate такая сумма показалась слишком высокой, и проект переехал «под крыло» Amazon.

ITC.ua у Telegram: нас читає навіть ChatGPT ПІДПИСАТИСЯ

Источник: Deadline