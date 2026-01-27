В сериале "Расхитительница гробниц" с Софи Тернер тайно снялась бывшая Лара Крофт

В Великобритании официально стартовали съемки сериала «Расхитительница гробниц» от Amazon. Несмотря на то, что главную роль взяла на себя Софи Тернер, на съемочной площадке заметили одну из бывших «Лар Крофт».





Если вы ждали Анджелину Джоли или Алисию Викандер, новость вас разочарует: речь идет о Кили Хоуз, которая озвучивала Лару Крофт в видеоиграх на протяжении десятилетия. На съемках актрису, одетую в плащ, сопровождали две странные фигуры в масках. СМИ предполагают, что она сыграет мать Лары, леди Амелию Крофт, а Amazon задумал этот момент, чтобы воссоздать что-то вроде «передачи знамени».

Keeley Hawes spotted filming new Tomb Raider series for Prime Video According to The Sun, onlookers were speculating that Keeley could play the mother of Lara Croft, but there has been no official announcement news of her casting yet.#tombraider #keeleyhawes #sophieturner pic.twitter.com/A5Awa5ZQfl — All Things Keeley Hawes (@allthingshawes) January 26, 2026





Команды, экранизирующие видеоигры, часто используют подобные трюки, чтобы порадовать фанов. Один из примеров — сериал «Одни из нас», который привлек на эпизодические роли актеров, озвучивавших Джоэла и Элли — правда, для новых персонажей. В случае последней, Эшли Джонсон отвели роль матери героини Беллы Рамзи, что почти идентично решению Amazon.

В видеоиграх леди Амелия Крофт исчезает при загадочных обстоятельствах после авиакатастрофы, а сюжет Tomb Raider: Underworld (2008) позже включает ее поиски. Хоуз озвучила Лару в этой игре, а также в Lara Croft and the Guardian of Light (2010), Lara Croft and the Temple of Osiris (2014) и Tomb Raider Reloaded (2021).

В начале января Amazon впервые показал бывшую звезду «Игры престолов» Софи Тернер в роли Лары Крофт. На фото она изображена в культовой зеленой майке и красных очках, вместе с тем демонстрируя обновленную и подкачанную фигуру, ради которой год «жила» на тренажерах. Впрочем, не всем образ и выбор актрисы пришелся по душе, особенно учитывая сравнение с Джоли. Однако сама Тернер объясняла, что ее Лара — не «секс-бомба», а имеет другие сильные стороны.

Среди других приглашенных актеров: Сигурни Уивер в роли нового персонажа Эвелин Уоллис, загадочной и высокопоставленной женщины, стремящейся использовать таланты Лары; Джейсон Айзекс, который играет дядю Крофт, Атласа ДеМорнея; Билл Патерсон, как дворецкий Уинстон, а также Мартин Бобб-Сэмпл — технический гений и друг Лары, Зип. Ранее Amazon не упоминал об участии Хоуз, вероятно, чтобы оставить сюрприз в тайне. Шоураннером и сценаристом «Расхитительницы гробниц» выступила Фиби Уоллер-Бридж.

Наряду с сериалом, игры серии переживают своеобразную перезагрузку. Tomb Raider: Legacy of Atlantis, римейк первой игры серии, должен выйти где-то в 2026 году на PlayStation 5, Xbox Series X и S, а также на ПК через Steam; а релиз абсолютно новой Tomb Raider: Catalyst запланирован на 2027-й. В обоих Лару будет играть Аликс Уилтон Риган, которая заменит Камиллу Ладдингтон из трилогии Survivor.