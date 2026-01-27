Новости Кино 27.01.2026 comment views icon

В сериале "Расхитительница гробниц" с Софи Тернер тайно снялась бывшая Лара Крофт

author avatar

Катерина Левицкая

Редактор новостей

Перший погляд: Софі Тернер в образі Лари Крофт для серіалу "Розкрадачка гробниць"

В Великобритании официально стартовали съемки сериала «Расхитительница гробниц» от Amazon. Несмотря на то, что главную роль взяла на себя Софи Тернер, на съемочной площадке заметили одну из бывших «Лар Крофт».


В статье присутствуют легкие спойлеры к сериалу «Расхитительница гробниц»

Если вы ждали Анджелину Джоли или Алисию Викандер, новость вас разочарует: речь идет о Кили Хоуз, которая озвучивала Лару Крофт в видеоиграх на протяжении десятилетия. На съемках актрису, одетую в плащ, сопровождали две странные фигуры в масках. СМИ предполагают, что она сыграет мать Лары, леди Амелию Крофт, а Amazon задумал этот момент, чтобы воссоздать что-то вроде «передачи знамени».


Команды, экранизирующие видеоигры, часто используют подобные трюки, чтобы порадовать фанов. Один из примеров — сериал «Одни из нас», который привлек на эпизодические роли актеров, озвучивавших Джоэла и Элли — правда, для новых персонажей. В случае последней, Эшли Джонсон отвели роль матери героини Беллы Рамзи, что почти идентично решению Amazon.

В видеоиграх леди Амелия Крофт исчезает при загадочных обстоятельствах после авиакатастрофы, а сюжет Tomb Raider: Underworld (2008) позже включает ее поиски. Хоуз озвучила Лару в этой игре, а также в Lara Croft and the Guardian of Light (2010), Lara Croft and the Temple of Osiris (2014) и Tomb Raider Reloaded (2021).

В начале января Amazon впервые показал бывшую звезду «Игры престолов» Софи Тернер в роли Лары Крофт. На фото она изображена в культовой зеленой майке и красных очках, вместе с тем демонстрируя обновленную и подкачанную фигуру, ради которой год «жила» на тренажерах. Впрочем, не всем образ и выбор актрисы пришелся по душе, особенно учитывая сравнение с Джоли. Однако сама Тернер объясняла, что ее Лара — не «секс-бомба», а имеет другие сильные стороны.

Среди других приглашенных актеров: Сигурни Уивер в роли нового персонажа Эвелин Уоллис, загадочной и высокопоставленной женщины, стремящейся использовать таланты Лары; Джейсон Айзекс, который играет дядю Крофт, Атласа ДеМорнея; Билл Патерсон, как дворецкий Уинстон, а также Мартин Бобб-Сэмпл — технический гений и друг Лары, Зип. Ранее Amazon не упоминал об участии Хоуз, вероятно, чтобы оставить сюрприз в тайне. Шоураннером и сценаристом «Расхитительницы гробниц» выступила Фиби Уоллер-Бридж.

Наряду с сериалом, игры серии переживают своеобразную перезагрузку. Tomb Raider: Legacy of Atlantis, римейк первой игры серии, должен выйти где-то в 2026 году на PlayStation 5, Xbox Series X и S, а также на ПК через Steam; а релиз абсолютно новой Tomb Raider: Catalyst запланирован на 2027-й. В обоих Лару будет играть Аликс Уилтон Риган, которая заменит Камиллу Ладдингтон из трилогии Survivor.

Нова Лара Крофт уникає фільмів з Джолі, але вивчає ігри та комікси Tomb Raider: «Я маю створити щось своє”

