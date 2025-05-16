Lionsgate отказалась от «Горца» с Генри Кавиллом, потому что режиссер хотел «слишком много денег»

Месяц назад, несмотря на шумиху вокруг перезапуска «Горца», Lionsgate отказалась от проекта — и ныне оказалось, что причина заключалась ни в чем другом, как в деньгах.

Согласно The Wrap, режиссер Чад Стахелски, который вывел франшизу «Джон Вик» на миллиардные заработки, якобы потребовал большой бюджет в размере $180 млн — непосильную сумму для Lionsgate, но вполне приемлемую для Amazon, которая перехватила проект в свои руки (напомним, что именно этой компании принадлежит производство самого дорогого в истории сериала «Кольца власти»).

«Горец» от Стахелски — это римейк британского фантастического фильма Рассела Малкехи 1986 года. Оригинальная лента рассказывала о бессмертных бойцах, персонажах Кристофера Ламберта, Шона Коннери и Клэнси Брауна, которые должны сражаться «пока не останется один» — и впоследствии превратилась в медиафраншизу с еще несколькими фильмами и сериалом с Эдрианом Полом в главной роли. Для справки: серия «Горец» за всю свою историю заработала всего $141 млн в прокате с учетом инфляции, так что здесь колебания Lionsgate кажутся вполне понятными.

Среди других причин — очень нишевая аудитория и… Генри Кавилл. Оказывается, студия была встревожена его последним неудачными проектами, вроде «Аргайла» или «Министерства неджентльменской войны».

Ожидается, что производство «Горца» Amazon начнет в июне. Ранее Стахелски отмечал в интервью, что фильм планировался к релизу в кинотеатрах на 2027-2028 год.

Что касается Кавилла, то он после прощания с Суперменом и Ведьмаком, не имел другого крупного проекта, кроме двух вышеупомянутых, но, учитывая предыдущие соглашения, перспективы есть: кроме «Горца» актер подписался на фильм по мотивам «Вольтрона» и занимается экранизацией «Warhammer 40,000».