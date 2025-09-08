Римейк "Горца" воссоединит бойцовский дуэт "Гладиатора" 2000-х годов

Двукратный номинант на «Оскар» Джимон Хонсу пополнил актерский состав нового «Горца», где сыграет со своим «коллегой» по «Гладиатору» Расселом Кроу.

В «Гладиаторе» Кроу играл Максимуса, тогда как Хонсу взял на себя роль нумидийца Джубы.

Новый «Горец» — это римейк фантастического боевика Рассела Малкехи 1986 года, который будет рассказывать о шотландском горце Конноре Маклауде, что обнаруживает свою принадлежность к таинственной расе бессмертных существ. Они готовы «рубить друг друга тысячелетиями», пока не останется один.

Главную роль взял на себя бывший Ведьмак и Супермен Генри Кавилл, его наставника Рамиреса сыграет Кроу, а Хонсу представляют, как «бессмертного воина из Африки». Среди остального актерского состава: Дэйв Батиста (смертоносный убийца Курган), а также Карен Гиллан и Мариса Абела, которые воплотят возлюбленных Маклауда в разные периоды.

Режиссером выступит Чад Стахелски («Джон Уик»)а сценаристом Майкл Финч, который, по слухам, «создает более крупную и нюансированную вселенную, что привлечет бессмертных из многих стран».

«Мы переносим события из начала 1500-х годов в высокогорье в современный Нью-Йорк и Гонконг, и смотрим, как они будут развиваться. Здесь есть большие возможности для экшена. Есть шанс сыграть персонажа, которого не так много людей играют. И это немного история любви, но не такая, как вы думаете. В фильмах «Джон Уик» я многому научился в том, как немного менять повествование… это еще один вид мифа», — говорил Стахелски.

Ранее режиссер уточнил, что фильм выйдет в кинотеатрах в 2027 году. Ожидается, что съемки начнутся в конце сентября и охватят Шотландию, Англию и Гонконг.

Изначально проект разрабатывали в Lionsgate, но сейчас он перешел «под крыло» Amazon.

Источник: GameReactor, Collider, GamesRadar