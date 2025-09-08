Новости Кино 08.09.2025 comment views icon

Римейк "Горца" воссоединит бойцовский дуэт "Гладиатора" 2000-х годов

author avatar

Катерина Даньшина

Редактор новостей

Рімейк "Горця" з Генрі Кавіллом возз'єднає бійцівський дует "Гладіатора" 2000-х років

Двукратный номинант на «Оскар» Джимон Хонсу пополнил актерский состав нового «Горца», где сыграет со своим «коллегой» по «Гладиатору» Расселом Кроу.

В «Гладиаторе» Кроу играл Максимуса, тогда как Хонсу взял на себя роль нумидийца Джубы.

Новый «Горец» — это римейк фантастического боевика Рассела Малкехи 1986 года, который будет рассказывать о шотландском горце Конноре Маклауде, что обнаруживает свою принадлежность к таинственной расе бессмертных существ. Они готовы «рубить друг друга тысячелетиями», пока не останется один.

«‎Горець» із Генрі Кавіллом стане «майже Джоном Віком із мечами» — Чад Стагелські про підготовку до знімань
Кадры из фильма «Горец» (1986)

Главную роль взял на себя бывший Ведьмак и Супермен Генри Кавилл, его наставника Рамиреса сыграет Кроу, а Хонсу представляют, как «бессмертного воина из Африки». Среди остального актерского состава: Дэйв Батиста (смертоносный убийца Курган), а также Карен Гиллан и Мариса Абела, которые воплотят возлюбленных Маклауда в разные периоды.

Чад Стахелські каже, що «Горець» з Генрі Кавіллом стане «майже романтичною» історією сучасності із 500-річним головним героєм
Кристофер Ламберт, «Горец» / Генри Кавилл, «Ведьмак»

Режиссером выступит Чад Стахелски («Джон Уик»)а сценаристом Майкл Финч, который, по слухам, «создает более крупную и нюансированную вселенную, что привлечет бессмертных из многих стран».

«Мы переносим события из начала 1500-х годов в высокогорье в современный Нью-Йорк и Гонконг, и смотрим, как они будут развиваться. Здесь есть большие возможности для экшена. Есть шанс сыграть персонажа, которого не так много людей играют. И это немного история любви, но не такая, как вы думаете. В фильмах «Джон Уик» я многому научился в том, как немного менять повествование… это еще один вид мифа», — говорил Стахелски.

Ранее режиссер уточнил, что фильм выйдет в кинотеатрах в 2027 году. Ожидается, что съемки начнутся в конце сентября и охватят Шотландию, Англию и Гонконг.

Изначально проект разрабатывали в Lionsgate, но сейчас он перешел «под крыло» Amazon.

Lionsgate відмовилась від «Горця» з Генрі Кавіллом, бо режисер хотів «забагато грошей»

Источник: GameReactor, Collider, GamesRadar

Популярные новости

arrow left
arrow right
Главное атмосфера, а не сюжет: Квентин Тарантино назвал два лучших «фильма для тусовок» всех времен
Зрителей фильма "Долгая прогулка" заставят идти со скоростью 3 мили в час на беговых дорожках
Билеты на «Одиссею» начнут продавать за год до премьеры — появилось расписание сеансов, хотя трейлера до сих пор нет
Marvel не сдается: в ближайшие годы выйдут как минимум 14 фильмов и сериалов MCU (полный список + даты выхода)
Алекс Гарленд написал "160 страниц сценария" для фильма Elden Ring, чтобы уговорить Миядзаки на экранизацию
Первые реакции на «Голый пистолет» с Лиамом Нисоном — восхитительно «глупый» фильм, достойный «Оскара»
«Лучший фильм 2025 года»: новый детектив ужасов «Орудия» оценили как шедевр, вроде «Сияния» и «Психо»
Фильм ужасов "Оружие" может получить приквел о тете Глэдис, — THR
«Фантастическая четверка» покажет альтернативных Рида Ричардса и команду из неизданного фильма 1990-х годов
Первые реакции на фильм «Фантастическая четверка» — вайбы «Интерстеллара» и одна из «лучших вещей», созданных Marvel
Супермен — есть, Супергёрл на подходе: первые кадры с Милли Алкок в костюме супергероини DC
Фаталити! Трейлер «Мортал Комбат 2» побил рекорд по просмотрам — более 100 млн за сутки
Знакомьтесь, Пейлак: «Аватар 3» раскрыл звезду «Гарри Поттера» как лидера Торговцев Ветра (его обошел трейлер)
Детектив ужасов «Орудия» стартовал со 100% на Rotten Tomatoes, но есть нюанс
Фильм «Искусственный» о перевороте в OpenAI получит «легкого» злодея в виде Илона Маска. Кто его сыграет?
Новый "Властелин колец" о Голлуме: босс Warner Bros. рассказал об "отличном" сценарии и объявил дату съемок
«Супермен» Джеймса Ганна превзошел «Человека из стали» по сборам в первые выходные
Отмененный "Звездный путь" Квентина Тарантино имел "сумасшедший" сюжет о гангстерской Земле 1930-х годов
IO Interactive "прикрутила" голову Дэниела Крейга на тело Хитмена, чтобы создать 007 First Light
Фэнтези-боевик "Рыжая Соня" получил 55% на Rotten Tomatoes — вдвое больший рейтинг, чем у "оригинала" 1980-х годов
«Ты неисправная программа, которая хочет жить»: новый трейлер «Трон: Арес» представляет Джареда Лето, как ИИ и суперсолдата
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить