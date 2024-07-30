Первый игровой трейлер Harry Potter: Quidditch Champions — знакомые лица и геймплей 2001 года

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Трейлер ожидаемой игры во вселенной проводит через путешествие игрока от поля по квиддичу в Хогвартсе до финала спортивной карьеры, кульминацией которой является победа на Кубке мира. Можно играть за собственного или предварительно созданных персонажей, в частности Рона Уизли, Драко Мелфоя, Чо Чанга и самого Гарри Поттера. По мере роста навыков и популярности матчи будут проходить в больших и грандиозных местах.

Собственно, в этом игровом трейлере немного собственно игрового процесса. Есть краткий обзор преследователей, которые несут Кваффл, а также несколько кадров игроков, которые мчатся вперед на метлах. Однако, если представить кем-то как Поттер или Крум, можно погоняться за культовым Золотым снитчем.

Эли Джонсу из GamesRadar геймплей напомнил 2001 год и Harry Potter and the Philosopher’s Stone для ПК и PS1. С одной стороны, приятная ностальгия, а с другой «технология квиддича не изменилась за более чем 20 лет».

Harry Potter: Quidditch Champions должен выйти 3 сентября, а физическое издание — в ноябре 2024 года.

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Источник: GamesRadar

Раздел Игры выходит при поддержке ?

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