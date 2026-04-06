Новости Кино 06.04.2026

"Гарри Поттер" за кулисами: 40 тыс. кастингов, 36 тыс. перьев на одну сову и магия без CGI

Вадим Карпусь

"Гаррі Поттер" за кулісами: 40 тис. кастингів, 36 тис. пір’їн на одну сову і магія без CGI

Новая экранизация книг «Гарри Поттер» от HBO получила первый большой закулисный материал. 5 апреля вышел 30-минутный спецвыпуск Finding Harry: The Craft Behind the Magic («В поисках Гарри: Ремесло, стоящее за магией»), который показывает, как создают первый сезон сериала. Съемки уже продолжаются на студии Warner Bros. Studios Leavesden в Великобритании.


Документалка подробно показывает масштаб производства: от поиска актеров для главного трио до создания реалистичных магических существ и гардероба, который воссоздает стиль 1991 года.

Как искали Гарри, Рона и Гермиону

Кастинг-директора Эмили Брокманн и Люси Биван просмотрели более 40 000 заявок — и впоследствии просто перестали считать. Дети со всей Британии подавали заявки онлайн, после чего команда поехала в Манчестер, Шотландию, Ирландию и Кардифф для живых прослушиваний.

Доминик Маклафлин (Гарри Поттер) прочитал собственное стихотворение и поразил «тихой уверенностью».


Арабелла Стэнтон (Гермиона) исполнила Invictus и показала, что может быть как серьезной, так и игривой.

Аластер Стаут (Рон) сразу покорил команду харизмой.

«Он скептически относится к миру взрослых. В нем есть уязвимость, меланхолия и одиночество», — объяснила Биван критерии поиска Гарри. «Задание звучало просто: найти «выдающегося актера в возрасте 10 лет».

Другие актеры

Паапа Эссиеду (Снейп) вспоминает, как в детстве читал книги и представлял себя в Хогвартсе. Хотя сообщество фанатов критикует авторов сериала за выбор именно этого актера на роль Снейпа.

Джон Литгоу (Дамблдор) говорит о своем возрасте:

«Я знал, что когда буду снимать первый сезон, мне будет 80 лет… и примерно 88, когда все завершится».

Джанет Мактир добавляет, что команда может работать вместе много лет, и дети вырастут прямо на съемочной площадке.

36 000 перьев на одну сову: как создают магических существ

Во время подготовки к съемочному процессу сериала «Гарри Поттер» команда сделала ставку на максимальный реализм. Каждое животное создают на основе реальных наблюдений в природе.

Например, совы — это сложные аниматронные конструкции из металла и пластика, которые повторяют движения настоящих птиц. На одну сову тратят около 36 тыс. перьев. Для сериала создали 10 таких моделей.

Крысу Скеберса оснастили моторами, которые позволяют двигаться естественно. Добавили даже версию, которая «кусается». Также в сериале появятся новые существа: лягушка с движениями, скопированными с реальных животных, скользкие черви и крабы, «стреляющие» огнем через управляемую систему.


Костюмы: маги против магов

Дизайнеры четко разделили миры. Маглы носят одежду в холодных пастельных цветах из синтетических тканей. Это наряды, максимально приближенные к реальному стилю 1991 года.

Гарри на старте выглядит «серо и заношено», ведь носит вещи кузена. А вот форма Хогвартса создана из натуральных материалов: британская шерсть, органический хлопок, деревянные пуговицы и шотландский тартан.

Для магов команда искала «что-то другое, но реальное». Например, мантия Дамблдора имеет принт из листьев, что создает эффект камуфляжа.

Премьера сериала «Гарри Поттер» запланирована на Рождество.


HBO выпустила первый трейлер сериала «Гарри Поттер»: релиз — в этом году!

Источник: variety

Популярные новости

Трейлер "Гарри Поттера" стал самым популярным в истории HBO: 277 млн просмотров за два дня
Появилось расписание пятого сезона "Пацанов" / The Boys: два эпизода сразу, дальше — раз в неделю
Босс HBO сомневается, что сериал "Одни из нас" получит 4 сезон
Шоураннер "Оно: Добро пожаловать в Дерри" подтвердил 2 сезон с "большими" масштабами
Джордж Мартин хотел, чтобы "Рыцарь семи королевств" был 2-часовым фильмом
Сериал "Гарри Поттер" показал 20+ студентов Хогвартса: квиддича будет много
Эрик Крипке ненавидит сериалы, которые заканчиваются без жертв: "Пацаны" покажут как надо
Второй сезон сериала "Ван Пис" выйдет в кинотеатрах, но не со всеми эпизодами
Ужасные превращения в животных — снова на экране: сериал "Аниморфы" выходит на Disney+ благодаря Райану Куглеру
Сериал "Светлячок" / Firefly получит продолжение с оригинальными актерами: но есть нюанс
Лучше всех серий "Дома дракона": 4-й эпизод "Рыцаря семи королевств" получил рекордные 9.7/10 на IMDb
Новый сериал от создателей "Тьмы": HBO экранизирует темные сказки немецкого психиатра 1845 года
"Рыцарь семи королевств" побил рекорд IMDb с оценкой 10/10: лучше всех серий "Игры престолов"
На Netflix вышел второй сезон "Ван Пис": сразу с 8 эпизодами
HBO выпустила первый трейлер сериала "Гарри Поттер": релиз — в этом году!
Трейлер сериала "Фонари" от DC напоминает "Настоящий детектив" с супергероями
Что посмотреть: 8 главных премьер Netflix в апреле
Apple TV представил сериал-триллер о космических гонках 1960-х годов
Джордж Мартин анонсировал спектакль "Игра престолов: Безумный король", приквел об отце Дейенерис
Netflix начал съемки 7 и 8 сезонов сериала "Острые козырьки": первые фото
"Пацаны" останутся без хеппи-энда: не все герои доживут до финала
