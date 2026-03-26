Актеры сериала "Гарри Поттер" получили "серьезную охрану" после угроз смерти новому Снейпу

Катерина Левицкая

Редактор новостей

Актори серіалу "Гаррі Поттер" отримали "серйозну охорону" після погроз смерті новому Снейпу

Руководитель HBO Кейси Блойс рассказал, что для команды сериала «Гарри Поттер» организовали «серьезные меры безопасности» после угроз смерти, которые получил актер Северуса Снейпа Паапа Эссиеду.


Комментарии Эссиеду попали в заголовки на этой неделе: актер-англичанин ганского происхождения рассказал о волне токсичных и расистских оскорблений после объявления о его кастинге в прошлом году, которые включали и угрозы смерти. Некоторые прямо заявляли: «Уходи из сериала, иначе мы тебя убьем».

Блойс сообщил, что HBO после этого «серьезно» усилила охрану для актерского состава, но признал, что ожидал подобной реакции из-за «величины франшизы» и «фанатов с разными мнениями».

«Актерам в любых крупных шоу, основанных на интеллектуальной собственности (которые очевидно имеют ярых поклонников), местами может быть очень страшно», — сказал Блойс. «Поэтому мы это предусмотрели и даже пытались провести обучение с точки зрения постов в соцсетях и, как на них реагировать».

Босс HBO добавил, что команда безопасности у них «очень серьезная», учитывая опыт. Напомним, что ранее канал так же организовал охрану для звезды «Одних нас» Кейтлин Дивер, которая сыграла Эбби, а ее коллега Белла Рамзи после роли Элли удалилась из соцсетей.


В прошлом году актер фильмов о Гарри Поттере Джейсон Айзекс раскритиковал «грубые» и «расистские» заявления в адрес Эссиеду, которого назвал «одним из лучших актеров, которых когда-либо видел в своей жизни».

«Надеюсь они проглотят свои языки — знаете, свои цифровые языки — когда увидят, что Паапа делает на экране».

Сериал «Гарри Поттер» с самого начала вызывал споры, а с выходом первого трейлера их стало только больше. Видео в настоящее время собрало более 4 млн просмотров, 160 тыс. лайков и почти 60 тыс. дизлайков, а если взглянуть на комментарии, то подавляющее большинство как раз посвящено критике нового Снейпа.

Первый сезон шоу из 8 эпизодов, который адаптирует «Философский камень», сейчас находится в активном производстве, а премьеру запланировали на Рождество 2026 года. В целом «Гарри Поттер» адаптирует по каждой из семи книг на сезон, а работа над ним затянется на 10 лет.

Это один из самых дорогих сериалов в истории, который получил бюджет в $2 млрд: около $300 млн на сезон, что ставит «Гарри Поттер» в один ряд с «Кольцами власти» и «Домом дракона».

HBO випустила перший трейлер серіалу «Гаррі Поттер»: реліз — цього року!

Источник: IGN, Word of Reel

Все о Векне: на Netflix выйдет спектакль "Очень странные дела. Первая тень"
Сериал "Одни из нас" представил актера, который сыграет отца Эбби
Второй сезон "Ван Пис" получил 100% на Rotten Tomatoes: третий — выйдет "максимально скоро"
В Шотландии сводят с рельсов реальный "Хогвартский экспресс" из-за устаревших технологий
У шоураннера сериала "Рыцарь семи королевств" есть план на 8-10 сезонов: половина с "маленьким" Эггом и события через 10 лет
Сериал "Укрытие" / Silo завершил съемки 3 и 4 сезонов: известно, когда релиз
"Мы же не HBO": Винс Гиллиган хотел, чтобы вся массовка в "Плюрибусе" ходила голышом, но Apple не решилась
Киллиана Мерфи задержали в аэропорту из-за пули из "Острых козырьков"
Сериал "Гарри Поттер" выйдет за пределы книг, а Драко Малфой больше не будет "двумерным"
Apple TV выкупила права на "Разделение": сериал получит +2 сезона
Assassin's Creed от Netflix: съемки стартовали в Италии, пригласили актеров из "Основания" и "Рыцаря семи королевств"
Лучше всех серий "Дома дракона": 4-й эпизод "Рыцаря семи королевств" получил рекордные 9.7/10 на IMDb
Босс HBO сомневается, что сериал "Одни из нас" получит 4 сезон
Сериал "Хитмэн" отменили после 10 лет разработки
Все-таки ИИ? Актер Кратоса из сериала God of War посоветовал "не верить" первому кадру
Amazon завершил съемки "Рассвет Vought": новый сериал в мире "Пацанов" на подходе
Netflix представил первый тизер "Уэнздей 3", внезапно — со звездой "Очень странных дел"
Дракарис! "Дом дракона" начинает войну в дебютном трейлере 3 сезона
Netflix начал съемки 7 и 8 сезонов сериала "Острые козырьки": первые фото
Появилось расписание пятого сезона "Пацанов" / The Boys: два эпизода сразу, дальше — раз в неделю
От создателей "Одни из нас": HBO анонсировала сериал по Baldur's Gate 3
