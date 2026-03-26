Актеры сериала "Гарри Поттер" получили "серьезную охрану" после угроз смерти новому Снейпу

Руководитель HBO Кейси Блойс рассказал, что для команды сериала «Гарри Поттер» организовали «серьезные меры безопасности» после угроз смерти, которые получил актер Северуса Снейпа Паапа Эссиеду.





Комментарии Эссиеду попали в заголовки на этой неделе: актер-англичанин ганского происхождения рассказал о волне токсичных и расистских оскорблений после объявления о его кастинге в прошлом году, которые включали и угрозы смерти. Некоторые прямо заявляли: «Уходи из сериала, иначе мы тебя убьем».

Блойс сообщил, что HBO после этого «серьезно» усилила охрану для актерского состава, но признал, что ожидал подобной реакции из-за «величины франшизы» и «фанатов с разными мнениями».

«Актерам в любых крупных шоу, основанных на интеллектуальной собственности (которые очевидно имеют ярых поклонников), местами может быть очень страшно», — сказал Блойс. «Поэтому мы это предусмотрели и даже пытались провести обучение с точки зрения постов в соцсетях и, как на них реагировать».

Босс HBO добавил, что команда безопасности у них «очень серьезная», учитывая опыт. Напомним, что ранее канал так же организовал охрану для звезды «Одних нас» Кейтлин Дивер, которая сыграла Эбби, а ее коллега Белла Рамзи после роли Элли удалилась из соцсетей.





В прошлом году актер фильмов о Гарри Поттере Джейсон Айзекс раскритиковал «грубые» и «расистские» заявления в адрес Эссиеду, которого назвал «одним из лучших актеров, которых когда-либо видел в своей жизни».

«Надеюсь они проглотят свои языки — знаете, свои цифровые языки — когда увидят, что Паапа делает на экране».

Сериал «Гарри Поттер» с самого начала вызывал споры, а с выходом первого трейлера их стало только больше. Видео в настоящее время собрало более 4 млн просмотров, 160 тыс. лайков и почти 60 тыс. дизлайков, а если взглянуть на комментарии, то подавляющее большинство как раз посвящено критике нового Снейпа.

Первый сезон шоу из 8 эпизодов, который адаптирует «Философский камень», сейчас находится в активном производстве, а премьеру запланировали на Рождество 2026 года. В целом «Гарри Поттер» адаптирует по каждой из семи книг на сезон, а работа над ним затянется на 10 лет.

Это один из самых дорогих сериалов в истории, который получил бюджет в $2 млрд: около $300 млн на сезон, что ставит «Гарри Поттер» в один ряд с «Кольцами власти» и «Домом дракона».

Источник: IGN, Word of Reel