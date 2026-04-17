Сериал "Гарри Поттер" может вернуть персонажа, которого вырезали из фильмов

Новый сериал HBO «Гарри Поттер» может исправить один из самых заметных пробелов оригинальных фильмов. Согласно концепт-артам, в первом сезоне может появиться Пивз — полтергейст, которого полностью вырезали из киноадаптаций Warner Bros.





В фильмах о Гарри Поттере многие второстепенные персонажи не попали на экран из-за ограниченного хронометража. Новый сериал подходит к истории иначе: каждая книга получит отдельный сезон. Это открывает возможность показать героев и события, которых раньше игнорировали.

Среди таких персонажей — профессор Бинс, призрак-преподаватель истории магии, и Чарли Уизли — брат Рона. Пока их не подтвердили, но Пивз уже «засветился» в концепт-артах и выглядит главным кандидатом на появление в первом сезоне.

В книгах Пивз — не обычный призрак, а настоящий полтергейст, своеобразное воплощение хаоса в Хогвартсе. Он летает по коридорам, бросает предметы и постоянно раздражает учеников. Его выходки регулярно влияют на события и добавляют истории динамики. Если герой появится в сериале, атмосфера школы магии станет значительно живее и более непредсказуемой.





Зрители уже активно обсуждают возможное появление персонажа. Реакция в соцсетях, в частности на Reddit, в основном положительная: фанаты считают Пивза важной частью книжного канона. В то же время внешний вид героя с концепт-артов вызвал смешанные отзывы — многим он не понравился. Но это лишь ранние наработки, и финальный вид может существенно измениться.

Стоит заметить, что официального подтверждения от HBO пока нет. Информация базируется лишь на концепт-артах из документального проекта Finding Harry: The Craft Behind the Magic. Так что участие Пивза в сериале «Гарри Поттер» остается вероятным, но не гарантированным.

Если HBO действительно вернет Пивза, сериал получит важный элемент, которого не хватало фильмам. А возможно, даже не один. Расширенный формат дает возможность показать историю шире и ближе к книгам, и именно такие детали могут сделать новую адаптацию значительно полнее и интереснее для фанатов.

Источник: notebookcheck