Сериал "Гарри Поттер" показал 20+ студентов Хогвартса: квиддича будет много

Катерина Левицкая

Распределяющая шляпа (а вернее команда кастинга) хорошо поработала и представила 20+ новых актеров сериала «Гарри Поттер»: все в основном являются представителями квиддичных команд из Гриффиндора, Когтеврана, Пуффендуя и Слизерина.


Сериал «Гарри Поттер» — это новая экранизация произведений Джоан Роулинг, которая планирует запустить по сезону на каждую из книг. Первый официально в разработке и ожидается к релизу в начале 2027 года. Ранее нам представили трио главных актеров во главе с Домиником Маклафлином, семьи Уизли и Малфоев, а также преподавательский состав Хогвартса. Сейчас в HBO поделились именами актеров, которые сыграют студентов и, судя по перечню, создатели сериала готовят нам много сцен с квиддичем.

Гриффиндор

  • Орсон Мэтьюз — Оливер Вуд, капитан грифиндорской команды по квиддичу;
  • Аша Сутан — Анджелина Джонсон, охотник;
  • Эйр Фаррелл — Кэти Белл, охотник;
  • Серрана Су-Линг Блисс — Алисия Спиннет, охотник;
  • Итан Смит — Ли Джордан, комментатор матчей по квиддичу.
Серіал "Гаррі Поттер" показав 20+ студентів Гоґвортсу
Эйр Фаррелл, Аша Сутан, Орсон Мэтьюз, Серрана Су-Линг Блисс, Итан Смит

Пуффендуй

  • Индия Мун — Ханна Эбботт;
  • Джеймс Тревельян Бакл — Джастин Финч-Флетчли;
  • Сиан Игл-Сервис — Эрни Макмиллан;
  • Джазмин Левин — Сьюзен Боунс.
Серіал "Гаррі Поттер" показав 20+ студентів Гоґвортсу
Индия Мун, Джазмин Левин, Сиан Игл-Сервис, Джеймс Тревельян Бакл

Когтевран

  • Анджула Мурали — Падма Патил;
  • Аарон Чжао — Терри Бут;
  • Скарлетт Арчер — Пенелопа Клируотер;
  • Ева Уоллс и Лиза Турпин.
Серіал "Гаррі Поттер" показав 20+ студентів Гоґвортсу
Аарон Чжао, Ева Уоллс, Скарлетт Арчер, Анджула Мурали

Слизерин

  • Оливер Крофт — Маркус Флинт, капитан команды Слизерина по квиддичу;
  • Д’Анджелоу Осей-Киссиеду — Грэм Монтегю;
  • Дилан Гит и Адриан Пьюси;
  • Корнелиус Брандрет — Теренс Хиггс;
  • Эддисон Берч и Майлз Блэтчли;
  • Джеймс Доуэлл — Лусиан Боул;
  • Генри Мэдгерст — Перегрин Деррик;
  • Лайла Барвик — Пенси Паркинсон.
Серіал "Гаррі Поттер" показав 20+ студентів Гоґвортсу
Позади: Эддисон Берч, Джеймс Доуэлл, Оливер Крофт, Дилан Гит, Генри Мэдгерст. Впереди: Корнелиус Брандрет, Лайла Барвик, Д’Анджелоу Осей-Киссиеду.

Первый сезон сериала «Гарри Поттер» получит восемь эпизодов, которые будут адаптировать «Философский камень» 1997 года. Недавно руководитель HBO Кейси Блойс сообщил, что написание сценария ко второму сезону началось, а создатели поставили себе приоритетную задачу — избежать «больших перерывов» между сезонами. Это кажется оправданным, учитывая быстрое взросление актерского состава

Что касается ключевой злодейской роли Волан-де-Морта, то здесь нас сопровождают исключительно слухи. Ключевым вариантом для фанов был и остается Киллиан Мерфи, хотя сам актер в публичных комментариях заявлял, что «не слышал ничего подобного». Среди других вариантов звучали женская версия и исключительно голос и графика (по крайней мере для первого сезона), однако в последних утечках начали называть имя Пола Беттани, как фаворита на кастинге.


Сериал «Гарри Поттер» выйдет за пределы книг, а Драко Малфой больше не будет «двумерным»

