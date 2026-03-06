Сериал "Гарри Поттер" показал 20+ студентов Хогвартса: квиддича будет много

Распределяющая шляпа (а вернее команда кастинга) хорошо поработала и представила 20+ новых актеров сериала «Гарри Поттер»: все в основном являются представителями квиддичных команд из Гриффиндора, Когтеврана, Пуффендуя и Слизерина.





Сериал «Гарри Поттер» — это новая экранизация произведений Джоан Роулинг, которая планирует запустить по сезону на каждую из книг. Первый официально в разработке и ожидается к релизу в начале 2027 года. Ранее нам представили трио главных актеров во главе с Домиником Маклафлином, семьи Уизли и Малфоев, а также преподавательский состав Хогвартса. Сейчас в HBO поделились именами актеров, которые сыграют студентов и, судя по перечню, создатели сериала готовят нам много сцен с квиддичем.

Гриффиндор

Орсон Мэтьюз — Оливер Вуд, капитан грифиндорской команды по квиддичу;

Аша Сутан — Анджелина Джонсон, охотник;

Эйр Фаррелл — Кэти Белл, охотник;

Серрана Су-Линг Блисс — Алисия Спиннет, охотник;

Итан Смит — Ли Джордан, комментатор матчей по квиддичу.

Пуффендуй

Индия Мун — Ханна Эбботт;

Джеймс Тревельян Бакл — Джастин Финч-Флетчли;

Сиан Игл-Сервис — Эрни Макмиллан;

Джазмин Левин — Сьюзен Боунс.

Когтевран

Анджула Мурали — Падма Патил;

Аарон Чжао — Терри Бут;

Скарлетт Арчер — Пенелопа Клируотер;

Ева Уоллс и Лиза Турпин.

Слизерин

Оливер Крофт — Маркус Флинт, капитан команды Слизерина по квиддичу;

Д’Анджелоу Осей-Киссиеду — Грэм Монтегю;

Дилан Гит и Адриан Пьюси;

Корнелиус Брандрет — Теренс Хиггс;

Эддисон Берч и Майлз Блэтчли;

Джеймс Доуэлл — Лусиан Боул;

Генри Мэдгерст — Перегрин Деррик;

Лайла Барвик — Пенси Паркинсон.

Первый сезон сериала «Гарри Поттер» получит восемь эпизодов, которые будут адаптировать «Философский камень» 1997 года. Недавно руководитель HBO Кейси Блойс сообщил, что написание сценария ко второму сезону началось, а создатели поставили себе приоритетную задачу — избежать «больших перерывов» между сезонами. Это кажется оправданным, учитывая быстрое взросление актерского состава

Что касается ключевой злодейской роли Волан-де-Морта, то здесь нас сопровождают исключительно слухи. Ключевым вариантом для фанов был и остается Киллиан Мерфи, хотя сам актер в публичных комментариях заявлял, что «не слышал ничего подобного». Среди других вариантов звучали женская версия и исключительно голос и графика (по крайней мере для первого сезона), однако в последних утечках начали называть имя Пола Беттани, как фаворита на кастинге.



