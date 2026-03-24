HBO показал первый кадр сериала "Гарри Поттер"

HBO представила первый взгляд на сериал «Гарри Поттер» с Домиником Маклафлином в центре кадра.





На фото, опубликованном в официальных аккаунтах сериала «Гарри Поттер», Гарри (Маклафлин) изображен по центру кадра в красно-золотой мантии, символизирующей Гриффиндор, с номером и фамилией игрока. Очевидно, персонаж направляется на матч по квиддичу. Впереди расположена группа учеников Хогвартса, флаги общежитий и отсылки к любимцам-близнецам, братьям Рона Уизли.

Из интересного, в подписи к фото HBO намекнул: «Завтра». Возможно, нам покажут первый тизер?

Экстерьер школы, как отмечает Variety, был разработан Марой ЛеПер-Шлуп — художницей-постановщицей, ранее работавшей над «Интервью с вампиром» и «Патинко».





Производство первого сезона сериала «Гарри Поттер» сейчас продолжается на студии Warner Bros. Studios в Великобритании. Кроме Маклафлина, главные роли взяли на себя Алистер Стаут (Рон Уизли), Арабелла Стэнтон (Гермиона Грейнджер), Джон Литгоу (Албус Дамблдор), Джанет МакТир (Минерва МакГонегел), Папа Эссиеду (Северус Снейп), Ник Фрост (Рубеус Хагрид) и другие.

Хочеш знати більше, ніж ChatGPT 5? Підписуйся на ITC.ua у Telegram ПІДПИСАТИСЯ

Что касается роли Воландеморта, то здесь нас сопровождают исключительно слухи. Ключевым вариантом для фанов был и остается Киллиан Мерфи, хотя сам актер в публичных комментариях заявлял, что «не слышал ничего подобного». Что интересно, кастинг проводили как для женщин, так и мужчин: поэтому в сериале может появиться и женская версия.

Руководят новой адаптацией произведений Дж. К. Роулинг шоураннер Франческа Гардинер и режиссер Марк Майлод. Ожидается, что сериал экранизирует по сезону на каждую из 7 книг. Релиз ожидаем в начале 2027 года.