HBO выпустила первый трейлер сериала "Гарри Поттер": релиз — в этом году!

HBO представила первый тизер-трейлер сериала «Гарри Поттер» и раскрыла дату выхода. Последнее обновление станет сюрпризом для фанов, поскольку первый эпизод мы сможем увидеть уже в этом году, а не в 2027-м, как планировалось.





Двухминутное видео будет выглядеть несколько странно для тех, кто не раз пересматривал фильмы: декорации и имена вроде знакомые, но лица совершенно новые. Во времена нейросетей можно было бы подумать, что это фейк. Но нет, ролик обнародовали официально от HBO.

«В Гарри Поттере нет ничего особенного — по крайней мере, так всегда говорит его тетя Петуния», — говорится в описании к шоу. «Как раз к его 11-му дню рождения письмо о вступлении в школу волшебства Хогвартс открывает для Гарри скрытый мир: мир веселья, дружбы и магии. Но с этим новым приключением связан большой риск, поскольку Гарри вынужден столкнуться с опасным врагом из своего прошлого».

Два основных информативных момента из трейлера: первый сезон официально называется «Гарри Поттер и философский камень», а дата премьеры назначена на Рождество 2026 года.





Все, что известно о сериале «Гарри Поттер»

Съемки первого сезона идут полным ходом. Ожидается, что производство всех семи сезонов (по одному на каждую из книг Роулинг) займет 10 лет. Учитывая это, студия Warner Bros. в Ливсдене уже строит временную школу для детей-актеров, где они могли бы учиться по-настоящему, когда не находятся в Хогвартсе.

Прослушивание на трио главных персонажей прошли более 30 000 детей, из которых в итоге выбрали Доминика Маклафлина (Гарри), Арабелу Стэнтон (Гермиона) и Алистера Стаута (Рон). Все — относительные новички в актерском деле. Среди других представителей младшего актерского состава: Локс Пратт (Драко Мелфой), Алессия Леони (Парвати Патил), Лео Эрли (Шеймус Финниган), а также Рори Уилмот в роли Невилла Лонгботтома и Амос Китсон, который играет Дадли Дурсли.

First official stills of Dumbledore and Snape in HBO’s Harry Potter pic.twitter.com/MVXHFPRRip — Redanian Intelligence (@RedanianIntel) March 25, 2026

Джон Литгоу, который ранее уже показался в образе на утечках со съемок, взял на себя роль директора школы магии Албуса Дамблдора — в компании с Джанет МакТир (Минерва Макгонегел), Ником Фростом (Хагрид) и Паапой Эссиеду, который ранее столкнулся с критикой и даже угрозами от фанов, которым не понравился выбор темнокожего актера на роль Северуса Снейпа. Также по крайней мере один актер из предыдущих экранизаций повторит свою роль в шоу: это Уорвик Дэвис в роли профессора Филиуса Флитвика.

Что касается главной злодейской роли, то на этой неделе руководитель HBO Кейси Блойс подтвердил, что актер еще не выбран. В утечках писали, что в первом сезоне мы услышим только голос персонажа в сопровождении графики, что и логично, учитывая, что персонаж в «Философском камне» появлялся не в лучшей своей форме, а скорее как часть профессора Квирела. В то же время, инсайдеры сообщали, что кастинг проводился как для мужчин, так и для женщин.

Сценаристка сериала «Наследники» Франческа Гардинер выступает шоураннером, а ветеран «Игры престолов» Марк Майлод режиссирует несколько эпизодов. Сама Роулинг привлечена, как исполнительный продюсер.