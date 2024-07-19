Pixel 9 Pro во всей красе: Google опубликовала официальное видео смартфона

Последние дни были щедрыми на утечки, которые описывали дизайн или отдельные функции будущих смартфонов серии Pixel 9. Компания Google решила присоединиться к этому и еще до официального анонса опубликовала официальное видео с Pixel 9 Pro.

В видео компания показала короткий взгляд на Pixel 9 Pro. Больше всего внимания было уделено камере. Также компания сообщила, что искусственный интеллект и Gemini будут важной частью устройства.

Еще изображения Pixel 9 Pro можно найти в онлайн-магазине Google. Там также можно подписаться на получение информации об этом устройстве.

Недавно опубликованные нормативные документы и другие утечки свидетельствуют о том, что Google вскоре планирует представить четыре новых смартфона: Pixel 9, Pixel 9 Pro, Pixel 9 Pro XL и Pixel 9 Pro Fold. Презентация новой линейки ожидается 13 августа во время мероприятия в штаб-квартире Google в Калифорнии.

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Источник: The Verge

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