50-мегапиксельные камеры, 30x суперзум и другие обновления Pixel 9 Pro

Как ожидается, будущие смартфоны Pixel 9 Pro и 9 Pro XL помогут делать лучшие селфи благодаря значительному обновлению фронтальной камеры. В маркетинговых материалах упоминается фронтальная 50-мегапиксельная камера с автофокусом для этих моделей.

По слухам, фронтальная камера и задние ультраширокоугольная и телефото камеры используют 50-мегапиксельный сенсор Sony IMX858, тогда как основная задняя камера может иметь 50-мегапиксельный сенсор от Samsung. Украинский TikTok-канал продемонстрировал камеру Pixel 9 Pro в действии, которая имеет 30-кратное увеличение — 30x Super Res Zoom.

В маркетинговых материалах также указано, что базовый Pixel 9 получит 10,5-мегапиксельную фронтальную камеру с автофокусом. На задней панели можно ожидать те же сенсоры, что в Pixel 9 Pro и 9 Pro XL, но без телефото модуля: 50-мегапиксельный главный от Samsung и 50-мегапиксельный сверхширокоугольный от Sony.

В то же время утечка раскрыла некоторые характеристики будущего складного смартфона Pixel 9 Pro Fold, а Национальная комиссия по связи Тайваня поделилась фотографиями устройства.

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В модели нового поколения Google отходит от короткого и приземистого дизайна, который помог оригинальному Pixel Fold выделяться на фоне высокого и узкого Samsung Galaxy Fold. В Pixel 9 Pro Fold можно ожидать более высокого и узкого форм-фактора, что также отразится на внутреннем дисплее.

Сзади смартфон откажется от панели камеры, которая стала одним из фирменных аппаратных элементов Google. Новый блок камер станет короче, но выше. Внутренняя камера теперь размещается в вырезе в верхней левой части дисплея, тогда как в прошлый раз она была частью рамки.

Также сообщается, что инженеры решили немного уменьшить емкость аккумулятора. В Pixel 9 Pro Fold она будет составлять 4560 мАч, а первый Pixel Fold имел батарею емкостью 4727 мАч.

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Изображения также демонстрируют новое зарядное устройство USB-C мощностью 45 Вт, которое, вероятно, будет поставляться по крайней мере с некоторыми из новых смартфонов. Оно гораздо более округлое, чем зарядное устройство, которое Google включала вместе с телефонами Pixel в течение нескольких предыдущих лет.

Источник: The Verge 1, 2

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