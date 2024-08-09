Pixel 9 Pro XL: чип Tensor G4, 6,8-дюймовый дисплей, перископическая камера и цена от $1100

До официальной презентации смартфонов Google серии Pixel 9 осталось еще несколько дней. А благодаря новым утечкам мы уже сейчас можем узнать полные характеристики модели Google Pixel 9 Pro XL.

Начнем с того, что серия Pixel 9 нарушит традицию и выйдет с текущей версией Android 14 из коробки вместо представления следующей версии ОС. Это следствие переноса презентации на несколько месяцев раньше. Телефоны Pixel 8 вышли в ноябре.

Смартфон Pixel 9 Pro XL (как и Pixel 9 и 9 Pro) получит чипсет Google Tensor G4 в сочетании с чипом безопасности Titan M2. Устройство будет иметь 16 ГБ оперативной памяти и хранилище емкостью 128 ГБ в базовом варианте. Топовая конфигурация получит хранилище емкостью 1 ТБ. Предыдущие утечки утверждали, что батарея имеет емкость 5060 мАч и поддерживает быструю зарядку мощностью 45 Вт.

Pixel 9 Pro XL оснащен 6,8-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 2992х1344 пикселей и яркостью до 3000 нит. Дисплей защищен стеклом Gorilla Glass Victus 2 и имеет круглое отверстие для фронтальной камеры. Селфи-камера имеет 42-мегапиксельный сенсор. Камера на задней панели тройная. Блок камер включает главный 50-мегапиксельный модуль с объективом f/1.68 и OIS, перископический 48-мегапиксельный телефото модуль с 5-кратным увеличением и 48-мегапиксельный сверхширокоугольный модуль с углом обзора 123 градуса.

Телефон будет иметь функции Gemini AI. Pixel Studio будет использовать ИИ для создания изображений. Reimagine превратит объект на фотографии на что-то другое, например, дорогу — в реку (как на примере в изображениях). Приложение Weather на основе искусственного интеллекта будет предоставлять итоги и подсказки по одежде. Также пользователи смогут искать определенные скриншоты в галерее с помощью подсказки на естественном языке.

Презентация смартфонов Google Pixel 9 запланирована на 13 августа. Согласно имеющейся информации, цена Pixel 9 Pro XL составит от $1100 за базовую конфигурацию с хранилищем на 128 ГБ.

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Источник: gsmarena

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