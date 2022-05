Pixel Buds Pro — TWS-навушники Google з 6-ядерным аудиочипом и ANC за $199

На Google I/O 2022 Google представила Pixel Buds Pro с поддержкой Google Assistant. Это первые наушники Google с активным шумоподавлением (ANC). Используется специальный 6-ядерный аудиочип, который работает с алгоритмами, разработанными собственной командой инженеров по звуку Google и особыми динамиками. В Pixel Buds Pro используется технология Silent Seal, которая дает максимальное уплотнение, тем самым максимально уменьшая количество шума. Встроенные датчики будут измерять давление в ушном канале, чтобы обеспечить комфорт даже при долгом ношении.

Google утверждает, что Pixel Buds Pro будут работать 11 часов без подзарядки и 7 часов со включенным ANC.

Pixel Buds Pro получат Google Assistant и поддержку множественного подключения, поэтому смогут переключаться между несколькими ранее сопряженными по Bluetooth устройствами, включая ноутбуки, планшеты, телевизоры и телефоны на ОС Android и iOS.

Наушники получили режим прозрачности, при котором они пропускают окружающий шум, что полезно для спортсменов и не только.

У Pixel Buds Pro заявлена водонепроницаемость класса IPX4, а у самого корпуса — IPX2.

В течение этого года Google выпустит OTA-обновление для Pixel Buds Pro, которое позволит наушникам использовать преимущества пространственного звука. Предварительный заказ можно сделать 21 июля по цене 199 долларов (здесь даты появления в разных странах). Pixel Buds Pro получат четыре цветовых решения: Lemongrass, Charcoal, Fog и Coral.

#PixelBuds Pro come in four fun colors!

Which one will you go with?#GoogleIO pic.twitter.com/NEqFbySUSL

— Made By Google (@madebygoogle) May 11, 2022