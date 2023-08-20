Планшет с Linux StarLite Mk V от Star Labs – 12,5” IPS дисплей, чип Intel Alder Lake-N, 16 ГБ/2 ТБ и чехол с клавиатурой и подставкой

Компания Star Labs, известная ноутбуками и настольными ПК с Linux, представила StarLite Mk V – первый свой планшет. Устройство получило 12,5” сенсорный дисплей IPS 16:10 с разрешением 2880×1920. StarLite Mk V поддерживает чехол с клавиатурой и оснащен процессором Intel N200 (двухъядерный 1-3,7 ГГц Alder Lake-N).

Курс Java. Всюди потрібні фахівці, які володіють магією програмування - особливо у світі Java! Приєднуйтесь і станьте частиною магії програмування! Дізнатися про програму

Покупатель может выбрать дистрибутивов Linux из Ubuntu, Elementary OS, Linux Mint, Manjrao, MX Linux, Zorin OS и других. Также можно доплатить за установку Windows, если это необходимо. Микропрограмма Coreboot имеет открытый код, отличающий ее от проприетарных BIOS и UEFI.

StarLite Mk V имеет 16 ГБ памяти LPDDR5-4800 и твердотельный накопитель PCIe 3.0 на 512 ГБ, 1 ТБ или 2 ТБ. На корпусе размещены два порта USB 3.2 Type-C, micro HDMI, аудиоразъем 3,5 мм и кардридер microSD. Планшет оснащен аккумулятором емкостью 38 Втч и адаптером питания USB-C мощностью 65 Вт, который можно подключить к любому из портов USB. Беспроводные возможности включают Wi-Fi 5 и Bluetooth 5.1.

Планшет StarLite Mk V снабжен передней и задней камерами 2K, стереодинамиками и двойными микрофонами. Star Labs утверждает, что система поддерживает до двух внешних дисплеев 4K / 30 Гц.

Клавиатура с магнитным разъемом Pogo, доступная отдельно, имеет клавиши с подсветкой, трекпад с поддержкой мультисенсорных жестов и служит подставкой для планшета.

Устройство в алюминиевом корпусе имеет размеры 283x203x9 мм и весит 900 г. StarLite Mk V можно заказать у Star Labs уже сейчас, отправку можно ожидать не раньше октября. Планшет стоит, $661, но сейчас цена снижена до $462. Клавиатуру можно приобрести за $101.

Источники: Liliputing, Star Labs