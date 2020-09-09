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Microsoft раскрыла все подробности о Xbox Series S и Xbox Series X. Обе консоли выйдут 10 ноября — за €299 и €499 соответственно

Microsoft раскрыла все подробности о Xbox Series S и Xbox Series X. Обе консоли выйдут 10 ноября — за €299 и €499 соответственно

Microsoft раскрыла все подробности о Xbox Series S и Xbox Series X. Обе консоли выйдут 10 ноября — за €299 и €499 соответственно


Вчерашняя крупная утечка, раскрывшая все недостающие подробности о Xbox Series S и Xbox Series X раньше времени, не оставила Microsoft других вариантов. Буквально только что компания сделала анонс. По большей части он является повторением уже известной информации, с той лишь разницей, что теперь данные носят официальный характер. Впрочем, без сюрпризов (приятных) тоже не обошлось.

Итак, обе новые консоли Microsoft выйдут одновременно: предзаказы откроются 22 сентября, а продажи начнутся 10 ноября. Рекомендованные розничные цены для Европы — 299 евро и 499 евро за младшую (бездисковую) модель Xbox Series S и старшую модель Xbox Series X соответственно. В США цены такие же, но в долларах.

Одновременно Microsoft еще раз представила младшую консоль Xbox Series S, опубликовав несколько роликов, рассказывающих о ключевых особенностях новинки.

Microsoft подтвердила, что Xbox Series S отличается от старшей модели только GPU. Его производительность составляет 4 TFLOPS против 12,15 TFLOPS у Xbox Series X. Все из-за урезанного числа блоков Compute Unit (CU) и сниженной рабочей частоты — 20 штук и 1,55 ГГц, против 52 блоков с частотой 1,825 ГГц у Xbox Series X. Также Xbox Series S получила меньше видеопамяти — 10 вместо 16 ГБ GDDR6. В то же время процессор у младшей версии такой же, как и старшей. Производитель заверяет, что Xbox Series S в четыре с лишним раза мощнее, чем Xbox One S — она рассчитана на игры в разрешении 1440p с частотой кадров до 120 fps, а также оснащена аппаратным апскейлером для подтягивания качества картинки при подключении к 4K-дисплеям.

Microsoft раскрыла все подробности о Xbox Series S и Xbox Series X. Обе консоли выйдут 10 ноября — за €299 и €499 соответственно

Вчерашний скриншот с табличкой характеристик Xbox Series X и Xbox Series S наглядно демонстрирует различия между младшей и старшей консолями.

Microsoft раскрыла все подробности о Xbox Series S и Xbox Series X. Обе консоли выйдут 10 ноября — за €299 и €499 соответственноТакже Microsoft подтвердила, что обе консоли можно будет купить по программе Xbox All Access. То есть, в лизинг за фиксированную ежемесячную плату. Программа рассчитана на два года: для Xbox Series X ежемесячная плата составит $35, а для Xbox Series S — $25. Она будет доступна в 12 странах (Австралия, Канада, Дания, Финляндия, Франция, Новая Зеландия, Норвегия, Польша, Южная Корея, Швеция, Великобритания и США), но Украина в список не вошла. Но обещают в 2021 году подключить Xbox All Access для еще большего числа стран.

Говоря о приятных сюрпризах, подписка EA Play (старое название EA Access) станет частью Xbox Game Pass на ПК и его Ultimate-версии на консолях. То есть, доступ к старым играм EA, скидкам и демо-версиями новых тайтлов можно будет получить без дополнительной платы. Доступ должен отрыться накануне рождественских праздников. Осталось только дождаться официального запуска Xbox Game Pass в Украине, либо продолжать покупать ключи активации у сторонних продавцов.

Что касается игр, ранее нам обещали к концу года 50 кроссген-игр, вдобавок к нескольким эксклюзивам вроде The Medium и огромному каталогу старых игр, доступному благодаря обратной совместимости со всеми предыдущими консолями. Если же говорить о новых проектах, в стартовую линейку войдет скандинавский экшен Assassin’s Creed Valhalla от Ubisoft — обещают, что игра будет работать на Series X в 4K при 60 fps.

Также в стартовой линейке окажется гоночный симулятор DIRT 5. То есть, как и ожидалось, Codemasters перенесла дату релиза под выход новых консолей Microsoft.

Кроме того, 10 ноября на Xbox выйдут Gears Tactics, Tetris Effect: Connected, а также бесплатное графическое обновление Watch Dogs Legion для Xbox Series X.

Источник: Xbox

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