Microsoft раскрыла все подробности о Xbox Series S и Xbox Series X. Обе консоли выйдут 10 ноября — за €299 и €499 соответственно

Вчерашняя крупная утечка, раскрывшая все недостающие подробности о Xbox Series S и Xbox Series X раньше времени, не оставила Microsoft других вариантов. Буквально только что компания сделала анонс. По большей части он является повторением уже известной информации, с той лишь разницей, что теперь данные носят официальный характер. Впрочем, без сюрпризов (приятных) тоже не обошлось.

Итак, обе новые консоли Microsoft выйдут одновременно: предзаказы откроются 22 сентября, а продажи начнутся 10 ноября. Рекомендованные розничные цены для Европы — 299 евро и 499 евро за младшую (бездисковую) модель Xbox Series S и старшую модель Xbox Series X соответственно. В США цены такие же, но в долларах.

Одновременно Microsoft еще раз представила младшую консоль Xbox Series S, опубликовав несколько роликов, рассказывающих о ключевых особенностях новинки.

Microsoft подтвердила, что Xbox Series S отличается от старшей модели только GPU. Его производительность составляет 4 TFLOPS против 12,15 TFLOPS у Xbox Series X. Все из-за урезанного числа блоков Compute Unit (CU) и сниженной рабочей частоты — 20 штук и 1,55 ГГц, против 52 блоков с частотой 1,825 ГГц у Xbox Series X. Также Xbox Series S получила меньше видеопамяти — 10 вместо 16 ГБ GDDR6. В то же время процессор у младшей версии такой же, как и старшей. Производитель заверяет, что Xbox Series S в четыре с лишним раза мощнее, чем Xbox One S — она рассчитана на игры в разрешении 1440p с частотой кадров до 120 fps, а также оснащена аппаратным апскейлером для подтягивания качества картинки при подключении к 4K-дисплеям.

Вчерашний скриншот с табличкой характеристик Xbox Series X и Xbox Series S наглядно демонстрирует различия между младшей и старшей консолями.

Также Microsoft подтвердила, что обе консоли можно будет купить по программе Xbox All Access. То есть, в лизинг за фиксированную ежемесячную плату. Программа рассчитана на два года: для Xbox Series X ежемесячная плата составит $35, а для Xbox Series S — $25. Она будет доступна в 12 странах (Австралия, Канада, Дания, Финляндия, Франция, Новая Зеландия, Норвегия, Польша, Южная Корея, Швеция, Великобритания и США), но Украина в список не вошла. Но обещают в 2021 году подключить Xbox All Access для еще большего числа стран.

Говоря о приятных сюрпризах, подписка EA Play (старое название EA Access) станет частью Xbox Game Pass на ПК и его Ultimate-версии на консолях. То есть, доступ к старым играм EA, скидкам и демо-версиями новых тайтлов можно будет получить без дополнительной платы. Доступ должен отрыться накануне рождественских праздников. Осталось только дождаться официального запуска Xbox Game Pass в Украине, либо продолжать покупать ключи активации у сторонних продавцов.

Что касается игр, ранее нам обещали к концу года 50 кроссген-игр, вдобавок к нескольким эксклюзивам вроде The Medium и огромному каталогу старых игр, доступному благодаря обратной совместимости со всеми предыдущими консолями. Если же говорить о новых проектах, в стартовую линейку войдет скандинавский экшен Assassin’s Creed Valhalla от Ubisoft — обещают, что игра будет работать на Series X в 4K при 60 fps.

Assassin's Creed Valhalla launches with Xbox Series X | S on 10th November, 2020.

Build the legend of a Viking raider on any console.

Upgrade from Xbox One to Xbox Series X at no additional cost. pic.twitter.com/0IH29wpbIz — Assassins Creed UK (@Assassins_UK) September 9, 2020

Также в стартовой линейке окажется гоночный симулятор DIRT 5. То есть, как и ожидалось, Codemasters перенесла дату релиза под выход новых консолей Microsoft.

DIRT 5 will be a 𝗟𝗔𝗨𝗡𝗖𝗛 𝗧𝗜𝗧𝗟𝗘 for #XboxSeriesX and #XboxSeriesS, coming November 10! 🖐️ To celebrate, our latest gameplay showcases an epic night race on New York's frozen East River 🗽 Order #DIRT5 | https://t.co/pq48K5Uynw

Full HQ video | https://t.co/5ARpLebb64 pic.twitter.com/sX6KL5ZFZP — DIRT (@dirtgame) September 9, 2020

Кроме того, 10 ноября на Xbox выйдут Gears Tactics, Tetris Effect: Connected, а также бесплатное графическое обновление Watch Dogs Legion для Xbox Series X.

And in even bigger news…#GearsTactics comes to console on November 10. https://t.co/wRcrGWoFAK — Gears of War (@GearsofWar) September 9, 2020

Watch Dogs Legion will launch on Xbox One, PlayStation 4, Stadia, and PC on Oct 29, and on the next generation of Xbox systems on Nov 10.

Buy Xbox One or PlayStation 4 editions and upgrade to the next generation of systems at no additional cost. pic.twitter.com/8xprCG4g20 — Watch Dogs Legion (@WatchDogs_UK) September 9, 2020

Источник: Xbox