Playstation 5 на старте может испытывать проблемы с обратной совместимостью игр для PS4 и получит режим ускорения «PS5 boost mode»

Нажмите здесь, чтобы поделиться контентом на Facebook. (Открывается в новом окне)





Благодаря анализу исходного кода сайта PlayStation Store удалось пролить свет на ряд аспектов новой игровой консоли PlayStation 5. Речь идёт об обратной совместимости, управлении учётной записью и др.

Что касается обратной совместимости, то пользователей может ожидать некоторое разочарование. Отмечается, что запуская игры для PS4 на консоли PS5, некоторые функции, доступные на PS4, могут не работать. Более подробные сведения предлагается изучить на специальной странице www.playstation.com/ps5-backwards-compatibility, но на текущий момент по этому адресу выдаётся сообщение об ошибке 404 «Страница недоступна». Также в коде можно встретить сообщение о том, что «Эта игра для PS4 не поддерживается вашим нынешним системным программным обеспечением PS5». При этом говорится, что продолжаются работы, направленные на то, чтобы больше игр для PS4 можно было запускать на PS5. Потому рекомендуется обновить программное обеспечение консоли.

Дополнительно сообщается о режиме ускорения «PS5 boost mode». Кроме того, строки кода «»msgid_ps5_controller_trigger_effect»: «Trigger effect required»» и «»msgid_ps5_controller_vibration»: «Vibration function required»» намекают на обязательное присутствие в контроллерах функций тактильной обратной связи и адаптивных триггеров. Теоретически, это может привести к проблемам совместимости.

Вместе с тем, в консоли Sony Playstation 5 будет доступна возможность совместного использования устройства. На это намекают функции управления учётной записью, которые не будут слишком отличаться от таковых в PS4.

Наконец, упоминается поддержка списка желаемого, возможность участия в группах до 100 человек, возможность обмена роликами, альбомами, списками воспроизведения, исполнителями и композициями.

Источник: wccftech