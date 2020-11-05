PlayStation 5 в итоге всё-таки не будет нативно поддерживать 1440p (Апдейт: в Японии уже распродали всю стартовую партию)





Владельцев весьма популярных игровых мониторов с разрешением 1440p компания Sony, увы, не жалует.

Представители Sony в сообщении итальянскому подразделению IGN подтвердили, что PlayStation 5 не поддерживает мониторы с разрешением 1440p, как и PS4 Pro. Таким образом, более ранние сообщения (соответствующие намеки делал производитель мониторов BenQ) не подтвердились.

Важно оговорить, что отсутствие поддержки 1440p вовсе не означает, что PS5 нельзя использовать с такими мониторами. Суть в том, что PS5 в таком режиме выводит картинку в разрешении Full HD или 4K, а затем интерполирует ее до WQHD. Но это вполне можно рассматривать как серьезный недостаток по сравнению с конкурирующими Xbox Series X|S — для младшей консоли Microsoft разрешение 1440p является целевым.

Справедливости ради, этот нюанс коснется только части потенциальной аудитории, поскольку разрешение WQHD характерно для мониторов, но не для телевизоров.

Между тем Sony сообщила, что стартовая партия PS5 в Японии полностью распродана, и в день выхода консоли купить ее в каком-либо местном магазине не получится. Отчасти ситуация обусловлена пандемией и повышенным спросом. Пока неясно, как будет обстоять ситуация с доступностью консолей в других регионах.