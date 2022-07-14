PlayStation Stars — новая программа лояльности с баллами, которые можно использовать для пополнения кошелька PSN и покупки в PS Store

Sony анонсировала новую программу лояльности для пользователей PSN под названием PlayStation Stars. Ее запуск состоится позже в этом году (точная дата пока не сообщается), а поучаствовать и выиграть ценные призы смогут все желающие.

Программой PlayStation Stars предусмотрены вознаграждения за выполнение различных задач и кампаний. К примеру, кампания «ежемесячная регистрация» / Monthly Check-In предусматривает присуждение вознаграждения за запуск любой игры из библиотеки, тогда как у других для вознаграждения понадобится победа в турнире, получение определенных трофеев или первенство в получении «платины» в той или иной игре.

Все участники PlayStation Stars смогут зарабатывать баллы лояльности, которые можно будет обменять в магазине — на пополнение кошелька в PSN или приобретение отдельных игр в PS Store. В качестве дополнительного преимущества подписчикам PlayStation Plus, зарегистрированным в PlayStation Stars, баллы будут начисляться автоматически за покупки в PlayStation Store.

Отдельной частью PlayStation Stars станет новый тип вознаграждений — «коллекционные цифровые предметы». Среди них будут виртуальные фигурки излюбленных и культовых персонажей игр и инновационных устройств из прошлого. В Sony четко заявили, что эти предметы — это точно не NFT, поскольку их нельзя будет обменять или продать.

«Мы очень надеемся, что эта новая программа взбудоражит в памяти воспоминания о прошлых играх и одновременно заставит вас радоваться будущему с PlayStation: чествовать игровые эпохи, которые мы создали вместе, намечать новые пути для исследования и объединять игроков для глобальных празднований» с официального блога PlayStation

В Sony уверяют, что это только начало и дальше программа PlayStation Stars продолжит развиваться и расширяться. Теперь ранние тесты этой программы, а ее запуск планируется позже в этом году с поэтапным развертыванием по регионам.