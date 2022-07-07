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PlayStation 5 отримала нове системне оновлення — підтримка режиму ALLM та підвищення стабільності роботи

PlayStation 5 отримала нове системне оновлення — підтримка режиму ALLM та підвищення стабільності роботи

7 липня Sony випустила нове системне оновлення для PlayStation 5 (номер версії — 22.01-05.50), розмір вмісту якого становить трішки більше одного гігабайту. Воно вже доступно для інсталяції через бездротову мережу (за допомогою технології OTA).

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PlayStation 5 отримала нове системне оновлення — підтримка режиму ALLM та підвищення стабільності роботи

Головне і єдине функціональне нововведення цього апдейту — підтримка функції ALLM (Auto Low Latency Mode), яка автоматично визначає оптимальний час затримки найбільш плавної зміни кадрів. Щоб оцінити переваги технології ALLM, потрібен ТВ або монітор з підтримкою цієї функціональності. При активації виводу VRR (зі змінною частотою оновлення) PlayStation 5 отримала нове системне оновлення — підтримка режиму ALLM та підвищення стабільності роботиPlayStation 5 отримала нове системне оновлення — підтримка режиму ALLM та підвищення стабільності роботиЦя технологія синхронізує частоту кадрів гри з частотою оновлення телевізора, що дозволяє уникнути ефекту screen tear (розриву кадрів) і практично зводить нанівець відчуття від просідання кадрів. активується й ALLM. Нагадаємо, VRR та ALLM є частиною новітнього стандарту HDMI 2.1.

PlayStation 5 отримала нове системне оновлення — підтримка режиму ALLM та підвищення стабільності роботи

Також оновлення прошивки містить вже традиційні оптимізації для загального підвищення швидкодії системи.

PlayStation 5 отримала нове системне оновлення — підтримка режиму ALLM та підвищення стабільності роботи

Минулого місяця Sony нарешті запустила україномовну версію інтерфейсу магазину PS Store, тож тепер чекаємо більше ексклюзивів PlayStation з українською локалізацією.

Український PS Store — Sony нарешті запустила україномовну версію інтерфейсу магазину


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