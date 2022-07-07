PlayStation 5 отримала нове системне оновлення — підтримка режиму ALLM та підвищення стабільності роботи

7 липня Sony випустила нове системне оновлення для PlayStation 5 (номер версії — 22.01-05.50), розмір вмісту якого становить трішки більше одного гігабайту. Воно вже доступно для інсталяції через бездротову мережу (за допомогою технології OTA).

Головне і єдине функціональне нововведення цього апдейту — підтримка функції ALLM (Auto Low Latency Mode), яка автоматично визначає оптимальний час затримки найбільш плавної зміни кадрів. Щоб оцінити переваги технології ALLM, потрібен ТВ або монітор з підтримкою цієї функціональності. При активації виводу VRR (зі змінною частотою оновлення) Ця технологія синхронізує частоту кадрів гри з частотою оновлення телевізора, що дозволяє уникнути ефекту screen tear (розриву кадрів) і практично зводить нанівець відчуття від просідання кадрів. активується й ALLM. Нагадаємо, VRR та ALLM є частиною новітнього стандарту HDMI 2.1.

Також оновлення прошивки містить вже традиційні оптимізації для загального підвищення швидкодії системи.

Минулого місяця Sony нарешті запустила україномовну версію інтерфейсу магазину PS Store, тож тепер чекаємо більше ексклюзивів PlayStation з українською локалізацією.