По примеру Apple: Google вводит новые комиссии для разработчиков приложений в ЕС

Google уже разрешила пользователям загружать программы за пределами Play Store в соответствии с требованиями Закона о цифровых рынках ЕС, однако сейчас вводит для этого две новые комиссии.

Начальная комиссия за покупку в Play Store — 10% за покупки в приложении или 5% за подписку на два года.

Постоянная комиссия — 17% для покупок в приложении и 7% для подписок, что «отражает ценность, которую Play Store предоставляет пользователям и разработчикам, включая текущие услуги, такие как родительский контроль, сканирование безопасности, предотвращение мошенничества и постоянное обновление приложений».

Разработчики могут отказаться от постоянных комиссий через два года, если пользователи согласятся.

«Поскольку пользователи приобрели приложение через Play Store, надеясь получить такие услуги, как родительский контроль, сканирование безопасности, предотвращение мошенничества и постоянные обновления приложений, прекращение предоставления услуг также требует согласия пользователя», — заявили в Google.

Google добавила таблицу, чтобы показать, как комиссии будут применяться к гипотетическому стороннему приложению:

Таким образом Google использует подобный Apple подход, которая уменьшила комиссию App Store, но ввела новые сборы: в частности, новую 3% комиссию за «обработку платежей» для транзакций, которые проходят через ее магазин и за «базовую технологию», которая будет взимать фиксированную плату в размере 0,50 евро за все загрузки приложений после первого миллиона установок.

Генеральный директор Epic Тим Суини уже отреагировал на решение Google:

«Google объявила о своих злонамеренных планах соблюдения Закона о цифровых рынках… похоже, что их незаконная политика будет заменена новым налогом на веб-транзакции».

Ранее Суини высказался подобным образом в отношении Apple, что, вероятно и привело к тому, что аккаунт разработчика Epic в App Store заблокировали (именно через него компания планировала запустить собственный магазин для iOS).

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Источник: TechCrunch, Engadget

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