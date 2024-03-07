Apple забанила аккаунт разработчика Epic Games из-за «ненадежности» — EGS на iOS пока откладывается

На днях Apple выпустила iOS 17.4, предоставив возможность пользователям загружать приложения и игры из сторонних магазинов программ — собственную альтернативу готовила и Epic, однако ввиду блокировки аккаунта разработчика, планы пока откладываются.

Epic назвала решение Apple нарушением DMA (Закона о цифровых рынках ЕС) и считает, что компания хочет помешать «серьезной конкуренции». В Apple заявили, что Epic оказалась «проверенно ненадежной» (интересно, что аккаунт разработчика для создателя Fortnite восстановили только в начале этого года и тогда не звучало никаких претензий).

В то же время гендиректор Epic Тим Суини особенно активно высказывался об изменениях, введенных в App Store по требованию ЕС, и называл их «новым примером вредоносного соблюдения правил». Он отметил, что технически Apple придерживается DMA, однако на самом деле «ее схема антиконкурентна и насыщена новыми мусорными комиссиями за загрузку», что значительно снижает ценность сторонних магазинов приложений.

Претензии небезосновательны: разработчики должны получить одобрение от Apple на запуск магазина и соответствовать жестким правилам модерации; кроме того, они должны оплатить комиссию за «основную технологию», если программу загрузят более миллиона раз (около 54 центов за установку ежегодно); а также прислать письмо от финансового учреждения с подтверждением того, что они имеют доступ к кредиту на не менее $1,1 млн для решения потенциальных финансовых споров. Также предусмотрена фиксированная комиссия с каждой транзакции, которая колеблется от 15 до 30%.

После того как Суини открыто пожаловался на новые правила для магазинов приложений, Фил Шиллер из Apple отправил Epic Games электронное письмо с просьбой предоставить «письменные гарантии» того, что компания будет выполнять свои обязательства.

«Простыми словами, пожалуйста, скажите, почему мы должны доверять Epic на этот раз», — говорится в письме.

Суини ответил, что «Epic и ее дочерние компании действуют добросовестно и будут соблюдать все условия текущих и будущих соглашений с Apple и рады предоставить любые конкретные дополнительные гарантии». Однако ответ, судя по блокировке, не удовлетворил Apple.

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Epic говорит, что такое решение подрывает ее «способность быть жизнеспособным конкурентом», и что Apple «показывает другим разработчикам, что будет происходить с конкурентами». Разработчик называет запрет «местью Epic за то, что она выступает против нечестной и незаконной практики Apple».

В заявлении Apple тем временем говорится о «вопиющем нарушении Epic своих договорных обязательств». Далее производитель iPhone заявляет, что имеет «право прекратить деятельность любых или всех дочерних, или аффилированных компаний и/или других организаций, находящихся в полной собственности или под контролем Epic Games, в любое время и на свое усмотрение. В свете прошлого и текущего поведения Epic Apple решила воспользоваться этим правом».

Несмотря на все это, Epic все еще планирует перенести Fortnite на iOS — вероятно, через неаффилированный сторонний магазин приложений. Кроме того, Apple Vision Pro предоставляет экспериментальную поддержку игровому движку Unreal Engine.

Конфликт между Apple и Epic стартовал в 2020 году, когда последняя добавила собственную платежную систему для виртуальной валюты Fortnite и обошла 30% комиссию за покупки в приложениях App Store. Apple закрыла Epic доступ к своему магазину приложений — а та в ответ подала антимонопольный иск.

В 2021 году судья Ивонн Гонсалес Роджерс отклонила иск Epic против Apple, однако обнаружила, что последняя нарушила калифорнийский закон о недобросовестной конкуренции, запретив разработчикам «направлять» пользователей на цифровые покупки в обход платежной системы App Store. 9-й окружной апелляционный суд США в Сан-Франциско поддержал большую часть решений Роджерс в 2023 году.

В конце концов, дело дошло до Верховного суда, однако обе апелляции отклонили. Сообщается, что министерство юстиции рассматривает собственное антимонопольное дело против Apple.

Источник: Engadget

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