По слухам, Telegram запустил второй закрытый раунд ICO, намереваясь увеличить объем инвестиций до $1,6 млрд

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Ресурс The Verge поделился эксклюзивной информацией о том, что популярный мессенджер Telegram запустил еще один (второй) закрытый раунд инвестиций в рамках проведения собственного ICO.

Никаких точных цифр не сообщается, но собеседники The Verge отмечают, что в Telegram рассчитывают на тот же результат, что и при первой предпродажи. То есть, если все пройдет так, как запланировано, то еще до начала публичного ICO, мессенджер Павла Дурова получит минимум $1,6 млрд. Ранее сообщалось, что купить свои токены всем желающим Telegram позволит уже в марте, когда состоится формальный запуск блокчейн-платформы Telegram Open Network (TON) и криптовалюты Gram.

В самой компании от комментариев касательно проведения второго закрытого раунда ICO отказались.

Источник отмечает, что из-за повышенного спроса Telegram уже несколько раз пересматривала ценовую политику и повышала стоимость токенов. По этой причине крайне сложно подсчитать точную сумму вложений. Ранее сообщалось, что из-за ажиотажного спроса некоторые даже перепродавали токены с двойной наценкой.

Согласно отчетности на сайте американской Комиссии по ценным бумагам, к концу января 2018 года Telegram получил $850 млн в рамках предварительной продажи токенов, что делает ICO мессенджера крупнейшим до начала публичных продаж: предыдущий рекорд составлял $232 млн.

Предполагается, что именно повышенное внимание американских регуляторов к ICO вынудило компанию Дурова провести второй закрытый раунд. Благодаря закрытым предпродажам можно обходить ограничения и получать деньги от американских фондов и компаний.

Источник: The Verge и TJ