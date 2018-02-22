По слухам, Telegram запустил второй закрытый раунд ICO, намереваясь увеличить объем инвестиций до $1,6 млрд
Ресурс The Verge поделился эксклюзивной информацией о том, что популярный мессенджер Telegram запустил еще один (второй) закрытый раунд инвестиций в рамках проведения собственного ICO.
Никаких точных цифр не сообщается, но собеседники The Verge отмечают, что в Telegram рассчитывают на тот же результат, что и при первой предпродажи. То есть, если все пройдет так, как запланировано, то еще до начала публичного ICO, мессенджер Павла Дурова получит минимум $1,6 млрд. Ранее сообщалось, что купить свои токены всем желающим Telegram позволит уже в марте, когда состоится формальный запуск блокчейн-платформы Telegram Open Network (TON) и криптовалюты Gram.
В самой компании от комментариев касательно проведения второго закрытого раунда ICO отказались.
Источник отмечает, что из-за повышенного спроса Telegram уже несколько раз пересматривала ценовую политику и повышала стоимость токенов. По этой причине крайне сложно подсчитать точную сумму вложений. Ранее сообщалось, что из-за ажиотажного спроса некоторые даже перепродавали токены с двойной наценкой.
Согласно отчетности на сайте американской Комиссии по ценным бумагам, к концу января 2018 года Telegram получил $850 млн в рамках предварительной продажи токенов, что делает ICO мессенджера крупнейшим до начала публичных продаж: предыдущий рекорд составлял $232 млн.
Предполагается, что именно повышенное внимание американских регуляторов к ICO вынудило компанию Дурова провести второй закрытый раунд. Благодаря закрытым предпродажам можно обходить ограничения и получать деньги от американских фондов и компаний.
- Впервые о готовящемся ICO Telegram стало известно в конце декабря 2017 года, а в первых числа января этого года состоялась утечка технической документации. В результате стало известно, что Telegram намерен запустить блокчейн-систему третьего поколения TON, лишенную недостатков нынешних криптовалют Bitcoin и Ethereum.