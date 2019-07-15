По стопам США. Франция создаст собственные космические силы

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Вслед за США, Франция также задумалась над тем, чтобы создать в своих войсках специализированные космические силы.

В частности, президент Франции Эммануэль Макрон намерен в следующем сентябре создать космическое командование в рамках национальных военно-воздушных сил для улучшения обороноспособности страны. По его словам, это подразделение укрепит оборону французских спутников. Чиновникам ещё предстоит определить масштаб необходимого финансирования данного проекта.

И это только начало, добавил Эммануэль Макрон. В конечном итоге, Франция переименует свои военно-воздушные силы в военные космические и воздушные силы. Они станут неотъемлемой частью военной стратегии страны, а не будут просто спутником обычных воздушных, наземных и морских подразделений.

До сих пор космос не подвергался прямой милитаризации. Однако есть признаки того, что ситуация меняется, когда страны используют спутники для проведения разведывательных операций, а также испытывают противоспутниковые ракеты. Потому другим странам приходится соответствующим образом реагировать и предпринимать меры оборонительного характера для защиты своих спутников.

Источник: Engadget