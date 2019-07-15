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По стопам США. Франция создаст собственные космические силы

По стопам США. Франция создаст собственные космические силы

По стопам США. Франция создаст собственные космические силы


Вслед за США, Франция также задумалась над тем, чтобы создать в своих войсках специализированные космические силы.

В частности, президент Франции Эммануэль Макрон намерен в следующем сентябре создать космическое командование в рамках национальных военно-воздушных сил для улучшения обороноспособности страны. По его словам, это подразделение укрепит оборону французских спутников. Чиновникам ещё предстоит определить масштаб необходимого финансирования данного проекта.

И это только начало, добавил Эммануэль Макрон. В конечном итоге, Франция переименует свои военно-воздушные силы в военные космические и воздушные силы. Они станут неотъемлемой частью военной стратегии страны, а не будут просто спутником обычных воздушных, наземных и морских подразделений.

До сих пор космос не подвергался прямой милитаризации. Однако есть признаки того, что ситуация меняется, когда страны используют спутники для проведения разведывательных операций, а также испытывают противоспутниковые ракеты. Потому другим странам приходится соответствующим образом реагировать и предпринимать меры оборонительного характера для защиты своих спутников.

Источник: Engadget

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