«ПО за Dash»: В Украине заключили еще одну сделку с использованием криптовалюты

При кажущейся спорности и неопределенности, криптовалюты получают все большую популярность в Украине, все чаще выступая в роли полноценного платежного средства для различного рода сделок, хотя и не имеют такого статуса официально. Меньше месяца назад мы писали о покупке киевской квартиры за Ethereum, которая стала первой сделкой подобного рода. Теперь же стало известно о еще одной, иной сделке с использованием криптовалюты. На сей раз предметом сделки стало ПО, а платежным средством – криптовалюта Dash.

Как сообщает ресурс ain, украинская компания ITX, которая занимается внедрением комплексных систем безопасности, купила у AxxonSoft ПО AxxonNEXT, заплатив за него 3,3 Dash, что соответствует примерно $1000. Да, сделка не крупная, но ITX объяснила, что это лишь дополнительный пакет ПО для расширения возможностей основного продукта – компания лицензирует систему безопасности и видеонаблюдения AxxonNEXT и «Интеллект» от AxxonSoft.

Участники оформили сделку, подписав публичную оферту с элементами договора мены. Почему выбрали именно Dash, а не, скажем Bitcoin? Ответ на этот вопрос предоставила Cryptogroup, отвечающая за юридическую сторону оформления сделки.

«Блокчейн криптовалюты Dash проводит транзакции в разы быстрее, нежели Bitcoin. Dash создан для оперативных транзакций любого вида, и это преимущество стало одним из ключевых при выборе криптовалюты», – заявили в Cryptogroup.

После официального подписания договора компания AxxonSoft предоставила клиенту QR-код для оплаты по счету. ITX провела оплату с использованием транзакций блокчейна Dash, после чего сделку объявили состоявшейся.

Что касается ПО, которое купила ITX, оно будет использовано для построения комплексных систем безопасности и видеонаблюдения на распределенных объектах ПАО «Мироновский хлебопродукт».

Источник: ain