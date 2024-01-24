Pocketpair добавит в Palworld рейды с боссами, PvP и кроссплатформенность. Но пока будет бороться с багами

Самая популярная сегодня в мире — Palworld, многопользовательская игра о выживании и коллекционировании монстров (палов), разошлась тиражом более 7 миллионов копий всего за пять дней. Пора разработчикам из Pocketpair делиться планами: в Palworld появятся бои «игрок против игрока» (PvP), рейды с боссами, режим арены PvP и поддержка кроссплатформы — возможности играть одновременно через Steam и Xbox.

[The Future of Palworld]

We would like to share with you our roadmap for Palworld.

Sales have far exceeded the development team's expectations, and we are currently experiencing many problems due to excessive access congestion, among other challenges.

We will prioritize… pic.twitter.com/UKD2HFRaG4 — Palworld (@Palworld_EN) January 24, 2024

Но пока Pocketpair сосредоточится на решении некоторых ранних критических проблем:

Продажи значительно превысили ожидания команды разработчиков, и мы сталкиваемся со многими проблемами, в частности, из-за чрезмерной перегрузки серверов. Мы предоставим приоритет решению этой проблемы, а затем перейдем к внедрению новых игровых функций.

Palworld все еще находится в раннем доступе на Xbox и Steam, но с миллионами ежедневно играющих команд Pocket Pair обнаружила «многочисленные ошибки» и работает над их приоритетным исправлением. Среди них решение проблем с экраном загрузки и датами. Также планируется улучшение искусственного интеллекта, передает The Verge.

Однако об официальной поддержке модов Palworld не упоминается. Ранее на этой неделе Nintendo удалила видео, в котором демонстрировался мод, заменяющий топлив из Palworld на покемонов.