Новости Игры 24.01.2024 в 16:25 comment views icon

Pocketpair добавит в Palworld рейды с боссами, PvP и кроссплатформенность. Но пока будет бороться с багами

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Юрій Орос

Автор новин

Pocketpair добавит в Palworld рейды с боссами, PvP и кроссплатформенность. Но пока будет бороться с багами

Самая популярная сегодня в мире — Palworld, многопользовательская игра о выживании и коллекционировании монстров (палов), разошлась тиражом более 7 миллионов копий всего за пять дней. Пора разработчикам из Pocketpair делиться планами: в Palworld появятся бои «игрок против игрока» (PvP), рейды с боссами, режим арены PvP и поддержка кроссплатформы — возможности играть одновременно через Steam и Xbox.

Но пока Pocketpair сосредоточится на решении некоторых ранних критических проблем:

Продажи значительно превысили ожидания команды разработчиков, и мы сталкиваемся со многими проблемами, в частности, из-за чрезмерной перегрузки серверов. Мы предоставим приоритет решению этой проблемы, а затем перейдем к внедрению новых игровых функций.

Palworld все еще находится в раннем доступе на Xbox и Steam, но с миллионами ежедневно играющих команд Pocket Pair обнаружила «многочисленные ошибки» и работает над их приоритетным исправлением. Среди них решение проблем с экраном загрузки и датами. Также планируется улучшение искусственного интеллекта, передает The Verge.

Однако об официальной поддержке модов Palworld не упоминается. Ранее на этой неделе Nintendo удалила видео, в котором демонстрировался мод, заменяющий топлив из Palworld на покемонов.

Покемоны идут в Palworld: в моде Пикачу работает киркой, Эш – протагонист, Джесси из Команды R – игровой босс

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