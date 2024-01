Pocketpair добавит в Palworld рейды с боссами, PvP и кроссплатформенность. Но пока будет бороться с багами

Самая популярная сегодня в мире — Palworld, многопользовательская игра о выживании и коллекционировании монстров (палов), разошлась тиражом более 7 миллионов копий всего за пять дней. Пора разработчикам из Pocketpair делиться планами: в Palworld появятся бои «игрок против игрока» (PvP), рейды с боссами, режим арены PvP и поддержка кроссплатформы — возможности играть одновременно через Steam и Xbox.

— Palworld (@Palworld_EN) January 24, 2024