Под Киевом начали строить завод Kostal по производству автомобильной электроники на 900 рабочих мест, он откроется уже в апреле следующего года

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Весной текущего года немецкая компания Kostal объявила, что собирается построить под Киевом завод по производству автомобильной электроники на 900 рабочих мест. Пандемия коронавируса и кризис на глобальном автомобильном рынке не повлиял на планы компании и на прошлой неделе она официально начала строительство.

По этому поводу 24 июля в Бориспольском районе Киевской области прошло торжественное мероприятие по закладке капсулы по случаю начала строительства будущего завода по производству мехатронных изделий ООО «Костал Украина». Участие в событии приняли Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков, глава Киевской облгосадминистрации Василий Володин, генеральный директор ООО «Костал Украина» Радослав Шкуп, представители Посольства Германии в Украине, председатель Бориспольского городского совета и РГА и другие.

«Привлечение инвестиций является важным движущим фактором развития экономики области. Именно поэтому Киевская областная власть, как и руководство государства поддерживает инициативы по созданию новых предприятий и создает максимально благоприятные условия для бизнеса. С обществом «Костал» мы плодотворно взаимодействуем уже не первый год. Поздравляем их решение инвестировать в развитие собственного производства на Киевщине почти 40 млн. евро и создать здесь 900 новых рабочих мест. Надеемся, что это сотрудничество и в дальнейшем будет успешным и взаимовыгодным», — отметил в своем выступлении председатель КОДА Василий Володин.

Он добавил, что уже в апреле 2021 года ожидается начало работы высокотехнологичного производства на новом предприятии ООО «Костал» в Бориспольском районе.

«Киевщина имеет ряд преимуществ среди которых и логистика, и близость к столице, и, самое главное, кадровый потенциал. В области много учебных заведений, готовящих высококвалифицированных специалистов, которые могут качественно работать на таких заводах», — подчеркнул глава Киевской и пригласил других инвесторов также участвовать в работе на территории области.

Отметим, что ООО «Костал Украина» — это дочерняя компания немецкой фирмы LEOPOLD KOSTAL GmbH & Co., которая в свою очередь входит в группу KOSTAL, состоящую из 31 компании в 17 странах мира. ООО «Костал Украина» было основано в 2006 году в Переяславе на базе отремонтированного корпуса завода «Киевприбор». Направления деятельности: автомобильная электроника, контактные системы, промышленная электроника, автоматическое и диагностическое оборудование.

Партнерами компании являются такие крупные автопроизводители, как Ford, Audi, Volkswagen, Porsche, Lamborghini, Mercedes, Renault, BMW, Skoda, Seat. Основными видами деятельности компаний группы является разработка и производство передовых электронных и электро-механических изделий для автомобильной промышленности.

Напомним, что в Украине уже действуют несколько иностранных производителей автомобильной электроники, в частности, японская компания Fujikura и американская Jabil.

Источник: Бориспольская РГА