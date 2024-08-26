«Подержанный Tesla Cybertruck 1998 года за $5800» продают в США — что же здесь не так?

Кто-то из штата Джорджия, США, продавал на Facebook Marketplace «Tesla Cybertruck» 1998 года за $5800. Илон Маск бы очень удивился, но авто не имеет отношения к его компании.

В перечне характеристик говорится, что «Cybertruck» имеет более 362 тыс. км (225 тыс. миль) пробега. Это вряд ли возможно для настоящего Cybertruck, продажи которого начались только 30 ноября 2023 года.

Конечно, в 1998 году Tesla не была даже проектом. Первой моделью компании стал Roadster, который вышел на рынок в 2008 году — через десять лет. Однако дело в том, что продаваемое авто на самом деле не Cybertruck.

Это Mitsubishi L200, которая была изменена для большего сходства с Cybertruck. Модель L200 имела 2,4-литровый двигатель с впрыском топлива, выдающий 147 л.с. Автомобиль можно было приобрести с пятиступенчатой механической или четырехступенчатой автоматической коробкой передач и с задним приводом.

Кузов был изменен таким образом, что пикап получил треугольную форму, похожую на силуэт Tesla Cybertruck. О реакции Илона Маска на такое вопиющее нарушение авторских прав не сообщается.

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Источники: Rated Red, Autoevolution

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