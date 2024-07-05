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Этот Cybertruck не повредит чью-то машину и не врежется в стену дома. Производитель Xyber Team представил мини-ПК в виде миниатюрного электропикапа Tesla Cybertruck с процессором AMD Ryzen.

Мини-ПК Xyber XPC впервые продемонстрировали на Computex 2024, тогда казалось, что это лишь концепт. Но Xyber Team запускает XPC в производстве и выпустит его очень скоро. Компания обнародовала спецификации компьютера: он получит процессор AMD Ryzen 7 8845HS APU, до 64 ГБ оперативной памяти DDR5-5600 и SSD до 4 ТБ M.2 2280 PCIe 4.0 — достаточно мощно для миниатюрного устройства.

Ryzen 7 8845HS является частью линейки чипов Ryzen 8040 «Hawk Point», имеет 8 ядер, поддерживают 16 потоков данных, тактовую частоту до 5,1 ГГц и 24 МБ комбинированного кэша (L2+L3), TDP процессора находится в пределах 35-54 Вт. Видеочип Radeon 780M содержит 12 вычислительных блоков RDNA 3 с тактовой частотой 2700 МГц.

Конструкция корпуса маленького Cybertruck позволяет открывать все четыре двери и багажник, светодиоды имитируют фары. На корпусе есть скрытые кнопки ввода-вывода и питания. Доступны разъемы 1x USB 3.1 Gen1 (Type A), 2x USB 3.1 Gen1 Type-C с поддержкой PD 3.0, 1x выход HDMI 2.1 и аудиоджек.

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Xyber Team пока не объявляет дату выхода или цену мини-ПК, похожего на Tesla Cybertruck. Разработчик сообщил, что компьютер запущен в производство, поэтому его, вероятно, можно ожидать в ближайшие месяцы. Регистрация на странице проекта в Indiegogo позволит получить скидку 10%. ПК, вероятно, будет доступен в базовом и «тюнингованном» варианте. С учетом обнародованной конфигурации, стоит ожидать цену в диапазоне $650-850.

Источник: Wccftech

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